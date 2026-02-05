Трамп рассказал, кого именно касается программа депортации из США

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что инициатива по депортации нелегальных мигрантов в стране должна быть нацелена исключительно на тех, кто представляет серьёзную угрозу общественной безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Трамп подчеркнул, что федеральные правоохранительные органы сосредоточены не на обычных людях без серьёзных обвинений, а на тех, кто обвиняется в тяжких преступлениях. По словам главы Белого дома, именно таких лиц — включая наркобаронов, насильников и лидеров преступных группировок — активно задерживают сотрудники иммиграционной службы и других агентств.
Президент США в интервью NBC сделал несколько ключевых акцентов:
Программа депортации нелегальных мигрантов ориентирована на опасных преступников, а не на всех без исключения лиц без статуса.
Федеральные службы, включая Службу иммиграции и таможенного контроля (ICE), по его словам, работают в первую очередь против тех, кто совершил тяжкие преступления.
Трамп упомянул, что благодаря этой стратегии были задержаны тысячи преступников, хотя не привёл точных данных.
Президент также прокомментировал ситуацию в Миннеаполисе, где произошли серьёзные столкновения между федеральными агентами и протестующими в связи с депортационными рейдами и применением силы. Трамп назвал случившееся «плохим инцидентом», но не углубился в подробности.
Контекст, в котором прозвучали слова Трампа, связан с серией напряжённых событий в Миннеаполисе:
В январе 2026 года федеральные агенты, участвующие в операции по усилению иммиграционного контроля, застрелили нескольких людей, что вызвало массовые протесты и общественное возмущение.
В начале месяца ICE‑офицер убил 37‑летнюю Рене Николь Гуд во время операции в Миннеаполисе; её смерть официально признали убийством, что стало одной из причин протестов.
24 января 2026 года другой федеральный сотрудник застрелил Алекса Претти, 37‑летнего медбрата и гражданина США, что вновь усилило протестные акции.
Действия федеральных агентов спровоцировали широкие протесты не только в Миннеаполисе, но и в других городах США — от Филадельфии до Калифорнии. Демонстранты требовали подотчётности правоохранительных служб, расследования инцидентов и реформирования иммиграционной политики.
Реакция на события разделила политический диалог:
Некоторые губернаторы и муниципальные власти требовали вывода федеральных агентов и проведения независимого расследования.
Федеральные представители защищали действия силовиков, ссылаясь на правоохранительные задачи и необходимость борьбы с преступностью.
Заявление Дональда Трампа о том, что депортация должна затрагивать только серьёзных преступников, становится частью более широкой и острой политической дискуссии в США — связанной не только с иммиграционной политикой, но и с использованием силы федеральными агентами, последствиями для гражданских лиц и соблюдением прав человека.
