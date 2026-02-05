Трамп рассказал, кого именно касается программа депортации из США

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что инициатива по депортации нелегальных мигрантов в стране должна быть нацелена исключительно на тех, кто представляет серьёзную угрозу общественной безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Evelyn Hockstein/Reuters

Трамп подчеркнул, что федеральные правоохранительные органы сосредоточены не на обычных людях без серьёзных обвинений, а на тех, кто обвиняется в тяжких преступлениях. По словам главы Белого дома, именно таких лиц — включая наркобаронов, насильников и лидеров преступных группировок — активно задерживают сотрудники иммиграционной службы и других агентств.

Что именно заявил Трамп

Президент США в интервью NBC сделал несколько ключевых акцентов:

Программа депортации нелегальных мигрантов ориентирована на опасных преступников , а не на всех без исключения лиц без статуса.

Федеральные службы, включая Службу иммиграции и таможенного контроля (ICE), по его словам, работают в первую очередь против тех, кто совершил тяжкие преступления.

Трамп упомянул, что благодаря этой стратегии были задержаны тысячи преступников, хотя не привёл точных данных.

Комментарий Трампа о насилии в Миннеаполисе

Президент также прокомментировал ситуацию в Миннеаполисе, где произошли серьёзные столкновения между федеральными агентами и протестующими в связи с депортационными рейдами и применением силы. Трамп назвал случившееся «плохим инцидентом», но не углубился в подробности.

Что происходило в Миннеаполисе на фоне миграционной операции

Контекст, в котором прозвучали слова Трампа, связан с серией напряжённых событий в Миннеаполисе:

1. Смертельные столкновения

В январе 2026 года федеральные агенты, участвующие в операции по усилению иммиграционного контроля, застрелили нескольких людей, что вызвало массовые протесты и общественное возмущение.

В начале месяца ICE‑офицер убил 37‑летнюю Рене Николь Гуд во время операции в Миннеаполисе; её смерть официально признали убийством, что стало одной из причин протестов.

24 января 2026 года другой федеральный сотрудник застрелил Алекса Претти, 37‑летнего медбрата и гражданина США, что вновь усилило протестные акции.

2. Протесты и социальная реакция

Действия федеральных агентов спровоцировали широкие протесты не только в Миннеаполисе, но и в других городах США — от Филадельфии до Калифорнии. Демонстранты требовали подотчётности правоохранительных служб, расследования инцидентов и реформирования иммиграционной политики.

3. Вызовы для властей

Реакция на события разделила политический диалог:

Некоторые губернаторы и муниципальные власти требовали вывода федеральных агентов и проведения независимого расследования.

Федеральные представители защищали действия силовиков, ссылаясь на правоохранительные задачи и необходимость борьбы с преступностью.

Итоговое значение слов Трампа

Заявление Дональда Трампа о том, что депортация должна затрагивать только серьёзных преступников, становится частью более широкой и острой политической дискуссии в США — связанной не только с иммиграционной политикой, но и с использованием силы федеральными агентами, последствиями для гражданских лиц и соблюдением прав человека.