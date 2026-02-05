Красота на тарелке: какие привычки питания провоцируют морщины

Эксперт в области медицины Оксана Хамицева рассказала о том, какие привычки питания напрямую влияют на здоровье кожи и могут привести к преждевременному появлению морщин. По её словам, не только видимые сладости, но и скрытые источники сахара, а также определённые продукты с высоким содержанием жиров и химических добавок, способствуют ускоренному старению эпидермиса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: pinterest.com

Продукты с сахаром и их влияние на коллаген

Хамицева подчеркнула, что сахар — один из главных «вредителей» кожи. Он запускает процесс, известный как гликирование, при котором молекулы сахара связываются с волокнами коллагена и эластина. Это нарушает естественную регенерацию кожи, делает её менее упругой и способствует появлению морщин.

Особенно опасны продукты, содержащие скрытый сахар: сладости, газированные напитки, соусы и готовые полуфабрикаты. Даже если они кажутся безвредными на первый взгляд, химические добавки и подсластители внутри них постепенно нарушают структуру кожи.

Трансжиры и продукты с высоким содержанием жиров

По словам врача, трансжиры, содержащиеся в маргарине, некоторых соусах, выпечке и кондитерских изделиях, негативно влияют на сосуды и замедляют питание кожи. Они вызывают спазм сосудов, что приводит к нарушению микроциркуляции, из-за чего клетки кожи недополучают необходимые питательные вещества. Это отражается на её эластичности и ускоряет формирование морщин.

Полуфабрикаты и переработанное мясо

Колбасы, сосиски и другие переработанные мясные продукты также наносят вред коже. По словам Хамицевой, они повреждают сосуды и межклеточный коллаген, из-за чего кожа теряет упругость и естественный тонус. Постоянное употребление таких продуктов может сделать эпидермис более уязвимым к внешним факторам, включая ультрафиолет и сухость воздуха.

Кофе: польза и вред в зависимости от количества

Особое внимание эксперт уделила кофе. Она отметила, что умеренное потребление — одна-две чашки заварного напитка в день — может быть полезным для организма. Однако чрезмерное употребление кофе приводит к обезвоживанию.

«Кожа, лишённая жидкости, быстрее теряет влагу, коллаген становится хрупким и легко повреждается. В результате появляются морщины», — предупреждает Хамицева.

Итог: как сохранить молодость кожи

Врач советует обратить внимание на рацион и отдавать предпочтение натуральным продуктам, минимизировать употребление фастфуда, сладостей, соусов и напитков с высоким содержанием сахара. Контроль за количеством кофе и отказ от продуктов с трансжирами помогут сохранить кожу увлажнённой, упругой и молодой на долгие годы.