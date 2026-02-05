18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
05.02.2026, 12:51

Мулла в Дагестане убил вторую жену на фоне ревности

Новости Мира 0 556

В дагестанском селе Тарумовка произошла трагедия, потрясшая местное сообщество: священнослужитель убил свою вторую супругу. Инцидент произошел на фоне частых конфликтов и ревности, сообщает Telegram-канал Mash, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Жестокое преступление в семье

По информации источников, мулла задушил женщину во время ссоры, после чего скрыл тело, закопав его на свалке. Знакомые семьи отмечают, что между супругами были постоянные конфликты, которые возникали из-за беспочвенных подозрений мужа.

Женщина неоднократно подвергалась насилию со стороны мужа: ревнивец обвинял ее в изменах и избивал. От этого брака у погибшей остались пятеро детей, включая младенца, родившегося от муллы.

Расследование и задержание

Кизлярский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый был задержан, и на допросе он полностью признал вину, подробно рассказав следователям о обстоятельствах и мотивах преступления.

Следствие установило, что трагедия произошла 13 декабря 2025 года. По версии следствия, во время семейной ссоры мужчина умышленно сдавил жене шею локтем, от чего женщина перестала дышать. После совершения преступления он предпринял меры по сокрытию следов, закопав тело на свалке.

Социальный резонанс

Случай вызвал широкий общественный резонанс не только в Дагестане, но и в СМИ России. Общество обсуждает проблему домашнего насилия, роль религиозных деятелей в семьях и необходимость более строгого контроля за поведением священнослужителей, у которых в некоторых случаях есть значительное влияние на членов семьи.

