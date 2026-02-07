18+
07.02.2026, 06:59

Пробуждение за пять минут до будильника оказалось тревожным симптомом

Новости Мира

Просыпаться за несколько минут до звонка будильника — привычная ситуация для многих людей. Чаще всего это естественная реакция организма и признак хорошо настроенных биологических часов. Однако в некоторых случаях регулярные ранние пробуждения могут указывать на стресс, тревожность или даже проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Как работают внутренние биологические часы

Пробуждение за 5–15 минут до будильника обычно связано с циркадными ритмами — внутренними механизмами, регулирующими сон и бодрствование.

Если человек длительное время придерживается стабильного режима сна, мозг постепенно «запоминает» время подъема и начинает заранее подготавливать организм к пробуждению. В таких случаях человек просыпается спокойно и чувствует себя отдохнувшим — это считается нормой и говорит о синхронизированных биоритмах.

Разница между буднями и выходными

В рабочие дни раннее пробуждение может быть связано с психологическим ожиданием подъема. Даже если будильник еще не прозвенел, мозг уже находится в состоянии готовности.

Выходные дни, по словам специалиста, помогают понять, насколько естественным является такой режим. Если человек продолжает просыпаться рано без внешней необходимости и не может снова заснуть, несмотря на усталость, это может указывать на внутреннее напряжение.

В подобной ситуации нервная система остается в состоянии повышенной настороженности, словно организм продолжает реагировать на стресс даже во время отдыха.

Когда ранние пробуждения становятся тревожным сигналом

Особого внимания требуют ситуации, когда человек просыпается значительно раньше запланированного времени — на 30–60 минут — и сразу ощущает тревогу или поток навязчивых мыслей.

Это может говорить о гиперактивации нервной системы. Сон становится более поверхностным, а утренние часы — наиболее уязвимым периодом, когда тревожные переживания легче проявляются.

Такие состояния часто связаны с:

  • хроническим стрессом;

  • переутомлением;

  • тревожными расстройствами;

  • постоянным внутренним напряжением и самоконтролем.

В результате организм не успевает полноценно восстанавливаться даже ночью.

Возможные медицинские причины ранних пробуждений

Иногда привычка просыпаться слишком рано может быть связана не только с режимом сна, но и с состоянием здоровья. Среди возможных причин специалисты выделяют:

  • депрессию — особенно если пробуждение происходит в одно и то же время и сопровождается подавленным настроением;

  • хронический стресс и эмоциональное выгорание;

  • гормональные нарушения, включая проблемы со щитовидной железой или диабет;

  • соматические заболевания, вызывающие боль, дискомфорт или одышку ночью.

Когда стоит обратиться к специалисту

Обратиться к врачу-сомнологу рекомендуется, если:

  • ранние пробуждения происходят регулярно (несколько раз в неделю);

  • проблема сохраняется более трех-четырех недель;

  • утренние пробуждения сопровождаются тревогой, усталостью и ухудшением настроения;

  • сон не приносит ощущения отдыха, несмотря на достаточное время в постели.

На первом этапе специалисты обычно анализируют режим сна и образ жизни пациента, рекомендуют вести дневник сна и оценивают уровень тревожности. При необходимости могут назначаться лабораторные исследования — например, анализы на гормоны, уровень железа, витаминов и микроэлементов.

Сон как индикатор состояния организма

По словам врача, пробуждение незадолго до будильника чаще всего является нормальным явлением и свидетельствует о точной работе внутренних часов. Однако если ранние подъемы становятся регулярными и сопровождаются тревожностью или усталостью, это может быть сигналом накопленного стресса или других проблем.

