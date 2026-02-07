18+
07.02.2026, 07:26

Брат Эпштейна обвинил Трампа в убийстве финансиста

Новости Мира 0 544

Брат скандального финансиста Джеффри Эпштейна, Марк Эпштейн, заявил, что его брата убили по приказу президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в письме Марка в ФБР от 22 февраля 2023 года, которое недавно было рассекречено. По словам Марка, причиной убийства стало намерение Джеффри Эпштейна раскрыть имена причастных к незаконной деятельности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Марк Эпштейн: Джеффри убили из-за угроз раскрыть имена

«Джеффри был убит в своей тюремной камере. У меня есть все основания полагать, что это произошло из-за его намерения назвать имена. Я считаю, что президент Трамп санкционировал это убийство», — утверждает Марк Эпштейн.

Подозрительные телефонные разговоры

Согласно данным издания Metro, в материалах ФБР содержится информация о звонке водителя лимузина из Далласа. Он утверждает, что подслушал телефонный разговор Дональда Трампа в 1995 году, в котором обсуждалось «насилие над какой-то девушкой», с упоминанием имени «Джеффри».

Марк Эпштейн также повторил, что его брат был убит в тюремной камере, что, по его мнению, напрямую связано с опасением Джеффри раскрыть компрометирующую информацию о высокопоставленных лицах.

Обвинения Трампа в изнасиловании несовершеннолетней

Имя президента США неоднократно всплывало в материалах по делу Эпштейна. Трампа обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девушки примерно 35 лет назад. По словам подруги потерпевшей, тогда ей было 13–14 лет. Якобы американский лидер принудил девочку к оральному сексу, после чего она укусила будущего президента и засмеялась, за что получила удар по лицу. По данным расследования, насилию подвергалась также сама девочка со стороны Эпштейна.

Документы ФБР также указывают, что Эпштейн в 14 лет привозил одну из девушек на курорт Мар-а-Лаго, где якобы познакомил её с Трампом. При этом финансист спрашивал будущего президента: «Хорошая кандидатка, правда?», на что Трамп якобы улыбнулся и кивнул.

Реакция Дональда Трампа

Президент США отверг все обвинения, подчеркнув, что никогда не посещал остров Эпштейна и не дружил с финансистом. Трамп назвал материалы частью заговора с целью навредить его президентству и заявил о намерении подать в суд на отдельных оппонентов.

«В отличие от многих, кто любит поливать меня грязью, я никогда не был на печально известном острове Эпштейна, но почти все эти коррумпированные демократы и их доноры — были», — подчеркнул глава государства.

Слухи о здоровье Трампа

Документы Эпштейна также содержат сведения о возможных когнитивных проблемах президента. В одном из писем норвежского дипломата Терье Руд-Ларсена говорилось: «Президент Трамп демонстрирует классические признаки психического заболевания: мнение психиатров».

Сам Трамп в сентябре 2025 года ответил на слухи о здоровье, заявив, что чувствует себя лучше, чем когда-либо:

«Никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас», — сказал американский лидер.

Между тем, бывший профессор Университета Джонса Хопкинса доктор Джон Гартнер указывал на признаки деменции у Трампа, отмечая сокращение словарного запаса и «моменты, когда он действительно не может закончить мысль».

