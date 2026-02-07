18+
07.02.2026, 08:13

Названы признаки плохого чая

Новости Мира

Профессор Марина Мойсеяк, специалист кафедры технологии бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ, рассказала, какие признаки действительно указывают на низкое качество чая, и развеяла популярные мифы, циркулирующие в интернете, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: New Africa/Shutterstock/FOTODOM
Фото: New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Мифы о «плохом» чае

Часто в сети пишут, что мелкие фракции, серые оттенки или чайная пыль — это признак некачественного напитка. На самом деле это заблуждение:

  • Чайная пыль возникает естественным образом при высушивании листьев. Во время скручивания листа для ферментации на его поверхности выделяется сок, содержащий экстрактивные вещества. При последующем высушивании формируется пыль, которая может осыпаться на дно упаковки. Вреда она не представляет.

  • Мелкая фракция обычно используется в чайных пакетиках для быстрого заваривания. Она быстро отдает вкусовые и экстрактивные вещества, что удобно для коротких перерывов или конференций.

Цвет и форма листьев — не всегда показатель качества

Цвет чайного листа зависит от типа ферментации и температуры сушки:

  • Черный чай: глубокая ферментация и высокие температуры при сушке, лист темный, настой коричневый или красноватый.

  • Зеленый чай: слабая ферментация, сушка при низких температурах, зеленые оттенки листьев.

  • Серые или серебристые листочки — верхние, нераскрывшиеся части ферментированного чая, богатые кофеином и питательными веществами. Их наличие указывает на высокое качество.

Аромат чая должен быть приятным, с нотками трав, цветов или фруктов. Запах залежавшейся травы, гнили или резины говорит о нарушении условий хранения или старом продукте.

Крупные листья — не всегда гарантия пользы

Самым ценным считается верхний слой чайного побега — так называемый «флеш», состоящий из трех верхних листочков.

  • Они содержат максимальное количество полезных веществ и придают бодрость.

  • Старые листья на ветке содержат меньше экстрактивных веществ и дают менее насыщенный настой.

На что обратить внимание при выборе чая

Эксперт советует внимательно изучать упаковку и информацию о продукте:

  • Отсутствие данных о стране происхождения, регионе сбора, типе чая или производителе часто указывает на дешёвый массовый продукт.

  • Плохая упаковка — тонкая, без фольгированного слоя, недостаточно герметичная — ускоряет окисление и порчу чая, ухудшая вкус и потенциально делая продукт небезопасным.

Риски употребления низкокачественного чая

Плохой чай может оказывать негативное влияние на здоровье при регулярном употреблении:

  • Раздражение слизистой желудка и изжога

  • Головные боли

  • Аллергические реакции у чувствительных людей

  • В отдельных случаях — плесень или превышение допустимого уровня ароматизаторов и вкусовых добавок

Рекомендации специалиста

  • Выбирайте чай с известным происхождением и умеренным натуральным ароматом.

  • Обращайте внимание на надежную упаковку, защищающую продукт от света и влаги.

  • Помните: слишком низкая цена почти всегда означает компромисс в качестве сырья и технологии производства.

