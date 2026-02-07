Голуби с нейрочипами: российский стартап превращает птиц в «живые дроны»

Российская компания Neiry разработала технологию, позволяющую превращать обычных голубей в мини-беспилотники, способные выполнять разведывательные и наблюдательные миссии на больших расстояниях, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Технология Neiry основана на имплантации птицам нейро-чипов, которые позволяют человеку задавать маршрут полета с помощью нервных импульсов. Система состоит из нескольких компонентов:
Чип в мозге птицы — получает команды и управляет движением.
Мини-рюкзак на спине — в нем размещены контроллер, GPS-модуль и солнечная батарея для питания системы.
Камера на груди — обеспечивает визуальное наблюдение за территорией.
Кабельное соединение — соединяет чип с рюкзаком для передачи сигналов и энергии.
Благодаря такой конструкции человек может направлять голубя практически как автономный дрон, при этом птица способна самостоятельно преодолевать большие расстояния.
По словам представителей Neiry, использование птиц в качестве носителей камер и сенсоров особенно полезно там, где традиционные дроны ограничены по дальности, весу или условиям эксплуатации. Среди основных преимуществ технологии:
Голуби способны пролетать до 400 км без посадки.
Солнечная батарея исключает необходимость регулярной замены аккумуляторов.
Птицы легко преодолевают труднодоступные участки местности, куда не смогут добраться обычные дроны.
Neiry планирует использовать своих «живых дронов» в различных областях:
Наблюдение за инфраструктурой — контроль мостов, линий электропередач и других объектов.
Поисково-спасательные операции — помощь при ЧС в удаленных районах.
Военная и шпионская деятельность — скрытное наблюдение и сбор данных.
Мониторинг труднодоступных территорий — лесные массивы, горные районы, водные акватории.
Основатель Neiry, Александр Панов, заявил, что в будущем технология может быть адаптирована под другие виды птиц:
Вороны — для перевозки более тяжелых грузов.
Чайки — для наблюдения за прибрежными зонами.
Альбатросы — для длительного мониторинга морских просторов.
Такой подход открывает возможность создания целой «флотилии живых дронов» для различных задач, где использование техники ограничено.
Проект поддерживают Национальная технологическая инициатива и Институт искусственного интеллекта при МГУ, что обеспечивает научное сопровождение и финансирование исследований.
Кроме птиц, Neiry разрабатывает нейро-чипы для крупного рогатого скота, которые стимулируют мозг коров и, по данным компании, могут повышать надои молока. Это демонстрирует широту применения технологии нейро-чипов — от сельского хозяйства до разведывательных систем.
