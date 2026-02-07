18+
07.02.2026, 10:15

Голуби с нейрочипами: российский стартап превращает птиц в «живые дроны»

Новости Мира 0 384

Российская компания Neiry разработала технологию, позволяющую превращать обычных голубей в мини-беспилотники, способные выполнять разведывательные и наблюдательные миссии на больших расстояниях, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Фото : Neiry
© Фото : Neiry

Как это работает: нейро-чипы и «мини-дроны» на спине

Технология Neiry основана на имплантации птицам нейро-чипов, которые позволяют человеку задавать маршрут полета с помощью нервных импульсов. Система состоит из нескольких компонентов:

  • Чип в мозге птицы — получает команды и управляет движением.

  • Мини-рюкзак на спине — в нем размещены контроллер, GPS-модуль и солнечная батарея для питания системы.

  • Камера на груди — обеспечивает визуальное наблюдение за территорией.

  • Кабельное соединение — соединяет чип с рюкзаком для передачи сигналов и энергии.

Благодаря такой конструкции человек может направлять голубя практически как автономный дрон, при этом птица способна самостоятельно преодолевать большие расстояния.

Преимущества «живых дронов» перед механическими

По словам представителей Neiry, использование птиц в качестве носителей камер и сенсоров особенно полезно там, где традиционные дроны ограничены по дальности, весу или условиям эксплуатации. Среди основных преимуществ технологии:

  • Голуби способны пролетать до 400 км без посадки.

  • Солнечная батарея исключает необходимость регулярной замены аккумуляторов.

  • Птицы легко преодолевают труднодоступные участки местности, куда не смогут добраться обычные дроны.

Возможные сферы применения

Neiry планирует использовать своих «живых дронов» в различных областях:

  1. Наблюдение за инфраструктурой — контроль мостов, линий электропередач и других объектов.

  2. Поисково-спасательные операции — помощь при ЧС в удаленных районах.

  3. Военная и шпионская деятельность — скрытное наблюдение и сбор данных.

  4. Мониторинг труднодоступных территорий — лесные массивы, горные районы, водные акватории.

Расширение на другие виды птиц

Основатель Neiry, Александр Панов, заявил, что в будущем технология может быть адаптирована под другие виды птиц:

  • Вороны — для перевозки более тяжелых грузов.

  • Чайки — для наблюдения за прибрежными зонами.

  • Альбатросы — для длительного мониторинга морских просторов.

Такой подход открывает возможность создания целой «флотилии живых дронов» для различных задач, где использование техники ограничено.

Инвесторы и партнеры

Проект поддерживают Национальная технологическая инициатива и Институт искусственного интеллекта при МГУ, что обеспечивает научное сопровождение и финансирование исследований.

Не только птицы: нейро-чипы для сельского хозяйства

Кроме птиц, Neiry разрабатывает нейро-чипы для крупного рогатого скота, которые стимулируют мозг коров и, по данным компании, могут повышать надои молока. Это демонстрирует широту применения технологии нейро-чипов — от сельского хозяйства до разведывательных систем.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь