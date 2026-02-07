Голуби с нейрочипами: российский стартап превращает птиц в «живые дроны»

Российская компания Neiry разработала технологию, позволяющую превращать обычных голубей в мини-беспилотники, способные выполнять разведывательные и наблюдательные миссии на больших расстояниях, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Фото : Neiry

Как это работает: нейро-чипы и «мини-дроны» на спине

Технология Neiry основана на имплантации птицам нейро-чипов, которые позволяют человеку задавать маршрут полета с помощью нервных импульсов. Система состоит из нескольких компонентов:

Чип в мозге птицы — получает команды и управляет движением.

Мини-рюкзак на спине — в нем размещены контроллер, GPS-модуль и солнечная батарея для питания системы.

Камера на груди — обеспечивает визуальное наблюдение за территорией.

Кабельное соединение — соединяет чип с рюкзаком для передачи сигналов и энергии.

Благодаря такой конструкции человек может направлять голубя практически как автономный дрон, при этом птица способна самостоятельно преодолевать большие расстояния.

Преимущества «живых дронов» перед механическими

По словам представителей Neiry, использование птиц в качестве носителей камер и сенсоров особенно полезно там, где традиционные дроны ограничены по дальности, весу или условиям эксплуатации. Среди основных преимуществ технологии:

Голуби способны пролетать до 400 км без посадки .

Солнечная батарея исключает необходимость регулярной замены аккумуляторов.

Птицы легко преодолевают труднодоступные участки местности, куда не смогут добраться обычные дроны.

Возможные сферы применения

Neiry планирует использовать своих «живых дронов» в различных областях:

Наблюдение за инфраструктурой — контроль мостов, линий электропередач и других объектов. Поисково-спасательные операции — помощь при ЧС в удаленных районах. Военная и шпионская деятельность — скрытное наблюдение и сбор данных. Мониторинг труднодоступных территорий — лесные массивы, горные районы, водные акватории.

Расширение на другие виды птиц

Основатель Neiry, Александр Панов, заявил, что в будущем технология может быть адаптирована под другие виды птиц:

Вороны — для перевозки более тяжелых грузов.

Чайки — для наблюдения за прибрежными зонами.

Альбатросы — для длительного мониторинга морских просторов.

Такой подход открывает возможность создания целой «флотилии живых дронов» для различных задач, где использование техники ограничено.

Инвесторы и партнеры

Проект поддерживают Национальная технологическая инициатива и Институт искусственного интеллекта при МГУ, что обеспечивает научное сопровождение и финансирование исследований.

Не только птицы: нейро-чипы для сельского хозяйства

Кроме птиц, Neiry разрабатывает нейро-чипы для крупного рогатого скота, которые стимулируют мозг коров и, по данным компании, могут повышать надои молока. Это демонстрирует широту применения технологии нейро-чипов — от сельского хозяйства до разведывательных систем.