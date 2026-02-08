Прав меньше, чем у животных: в Афганистане разрешили бить женщин

В Афганистане власти движения "Талибан" приняли новый Уголовный кодекс, который уже вызвал резкую критику как правозащитных организаций, так и международного сообщества. Документ формально вступил в силу, закрепляя положения, которые фактически легализуют домашнее насилие и усиливают контроль над жизнью женщин и детей. Издание The Sunday Guardian отмечает, что многие статьи кодекса создают систему, где права личности полностью подчинены идеологическим и патриархальным нормам, сообщает Lada.kz.

Легализация домашнего насилия и жесткий патриархат

Эксперты предупреждают, что ряд положений нового кодекса открыто легализует применение насилия в семье. Особое внимание правозащитников привлекает статья 32, посвященная насилию в отношении супругов. Согласно ей, муж, который применяет "непристойную силу" к жене — описываемую как "видимые переломы, раны или синяки" — может быть приговорен к лишь 15 дням тюремного заключения. При этом доказать факт насилия в суде предстоит самой женщине, что делает защиту практически недоступной.

Кодекс также усиливает социальный контроль и идеологическое давление, жестко регулируя передвижение женщин, их участие в семейных решениях и личных убеждениях. Эксперты подчеркивают, что документ не предлагает эффективной защиты от насилия, одновременно закрепляя структурное неравенство и дискриминацию по гендерному признаку.

Гендерная дискриминация и жесткие наказания за религиозные "отступления"

Кроме ограничений в сфере личной и семейной жизни, новый кодекс вводит крайне суровые меры для женщин, отказавшихся от ислама. Согласно статье 58, такие женщины могут быть приговорены к пожизненному заключению и подвергаться по десять ударов плетью каждые три дня до тех пор, пока не покаются и не вернутся к вере. Для мужчин-отступников предусмотрена совершенно иная система: согласно ханафитскому праву, им дают до трех дней на покаяние, после чего возможна казнь. Правозащитники расценивают это как явный случай гендерной дискриминации при применении закона, поскольку наказания для женщин существенно жестче, чем для мужчин.

Международная реакция и тревога правозащитников

Принятие нового кодекса вызвало волну критики со стороны правозащитных организаций, которые указывают на очевидное нарушение базовых прав человека. Международные структуры отмечают, что закон ставит под угрозу жизнь и безопасность миллионов женщин и детей в Афганистане. Эксперты предупреждают, что документ не только закрепляет патриархальные нормы, но и создает прецедент, когда государство легализует насилие внутри семьи, что противоречит международным стандартам прав человека.