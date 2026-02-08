Астроном рассказал, когда мир увидит редкое кольцеобразное солнечное затмение

17 февраля 2026 года небо над Землей станет ареной одного из самых впечатляющих астрономических событий — кольцеобразного солнечного затмения. Это явление привлекает внимание как профессиональных астрономов, так и любителей наблюдать за космосом, ведь оно встречается гораздо реже, чем обычные частичные или полные солнечные затмения, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным пермского планетария, наблюдать эффектное «огненное кольцо» смогут жители Антарктиды, а также отдельных регионов Южной Америки и Африки. На юге Аргентины, в Чили и в значительной части Южной Африки можно будет увидеть частичное затмение, когда Луна закрывает лишь часть солнечного диска. К сожалению, для жителей России это космическое зрелище останется недоступным: на территории страны солнечное затмение видно не будет.
Как объяснил лектор пермского планетария Виталий Францев, название «кольцеобразное» связано с положением Луны на орбите. В момент затмения Луна окажется вблизи апогея — максимального удаления от Земли. Из-за этого видимый размер спутника оказывается меньше солнечного диска, и Луна не закрывает Солнце полностью. В результате возникает характерное яркое «огненное кольцо», которое и является главной особенностью этого явления. Если же Луна находится ближе к Земле, в перигее, то солнечное затмение становится полным, и Солнце закрывается полностью.
По московскому времени кольцеобразное затмение начнется примерно в 15:10. Для тех, кто сможет наблюдать его в местах видимости, это будет зрелище, которое надолго остается в памяти, ведь редкие солнечные затмения подобного типа поражают своей необычной красотой и величием.
Кольцеобразные затмения не только красивы, но и интересны с научной точки зрения. Они позволяют астрономам точнее изучать форму и размеры солнечного диска, а также проводить наблюдения за атмосферой Солнца и взаимодействием солнечного света с Землей. Любители астрономии, которые планируют поездки в зоны видимости, уже готовят телескопы и специальные фильтры для безопасного наблюдения этого зрелища.
