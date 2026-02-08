Астроном рассказал, когда мир увидит редкое кольцеобразное солнечное затмение

17 февраля 2026 года небо над Землей станет ареной одного из самых впечатляющих астрономических событий — кольцеобразного солнечного затмения. Это явление привлекает внимание как профессиональных астрономов, так и любителей наблюдать за космосом, ведь оно встречается гораздо реже, чем обычные частичные или полные солнечные затмения, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Stocker plus/Shutterstock/FOTODOM

Где можно будет наблюдать затмение

По данным пермского планетария, наблюдать эффектное «огненное кольцо» смогут жители Антарктиды, а также отдельных регионов Южной Америки и Африки. На юге Аргентины, в Чили и в значительной части Южной Африки можно будет увидеть частичное затмение, когда Луна закрывает лишь часть солнечного диска. К сожалению, для жителей России это космическое зрелище останется недоступным: на территории страны солнечное затмение видно не будет.

Что такое кольцеобразное затмение

Как объяснил лектор пермского планетария Виталий Францев, название «кольцеобразное» связано с положением Луны на орбите. В момент затмения Луна окажется вблизи апогея — максимального удаления от Земли. Из-за этого видимый размер спутника оказывается меньше солнечного диска, и Луна не закрывает Солнце полностью. В результате возникает характерное яркое «огненное кольцо», которое и является главной особенностью этого явления. Если же Луна находится ближе к Земле, в перигее, то солнечное затмение становится полным, и Солнце закрывается полностью.

Время явления

По московскому времени кольцеобразное затмение начнется примерно в 15:10. Для тех, кто сможет наблюдать его в местах видимости, это будет зрелище, которое надолго остается в памяти, ведь редкие солнечные затмения подобного типа поражают своей необычной красотой и величием.

Значение для науки и астрономии

Кольцеобразные затмения не только красивы, но и интересны с научной точки зрения. Они позволяют астрономам точнее изучать форму и размеры солнечного диска, а также проводить наблюдения за атмосферой Солнца и взаимодействием солнечного света с Землей. Любители астрономии, которые планируют поездки в зоны видимости, уже готовят телескопы и специальные фильтры для безопасного наблюдения этого зрелища.