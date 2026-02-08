18+
08.02.2026, 08:36

Назван продукт, вызывающий ухудшение памяти

Новости Мира 0 363

Длительное употребление продуктов с высоким содержанием соли способно нарушать баланс кишечных бактерий, вызывать воспаление в мозге и приводить к ухудшению памяти и тревожному поведению. Такой вывод сделали исследователи из Китая, опубликовавшие работу в журнале European Journal of Pharmacology (EJP), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Соль: польза и потенциальный вред

Соль является необходимым элементом для нормальной работы организма:

  • Она участвует в поддержании водно-солевого баланса.

  • Регулирует работу нервной системы и мышц.

  • Влияет на кровяное давление и обмен веществ.

Однако избыточное потребление соли давно связывают с:

  • Повышенным артериальным давлением.

  • Риском сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Нарушениями работы почек.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление соли до 5 граммов в день, однако в реальности большинство людей употребляют вдвое больше нормы. Новые исследования показывают, что последствия могут затрагивать не только сердце и сосуды, но и мозг.

Как соль влияет на мозг: ось «кишечник — мозг»

Китайские ученые из Медицинского научного центра Сианьского университета Цзяотун под руководством Вэньтин Сюй исследовали влияние высокой соли на так называемую ось «кишечник — мозг» — систему, через которую кишечник и центральная нервная система обмениваются биохимическими сигналами.

В ходе эксперимента использовались шестимесячные самцы мышей, которых разделили на две группы:

  1. Контрольная группа — стандартный рацион.

  2. Экспериментальная группа — рацион с высоким содержанием соли (8% хлорида натрия).

Через шесть месяцев наблюдались следующие эффекты у животных на солёной диете:

  • Повышение артериального давления.

  • Усиление тревожного поведения.

  • Ухудшение памяти.

Изменения поведения и когнитивных функций

Поведенческие тесты показали:

  • Мыши избегали открытых пространств, проявляя тревожность.

  • Труднее распознавали новые объекты, что указывает на снижение способности к обучению и запоминанию.

Влияние на мозг: нейровоспаление и гибель нейронов

При изучении мозга мышей исследователи выявили:

  • Снижение плотности нейронов в гиппокампе — области, отвечающей за обучение и память.

  • Изменения в активности генов:

    • Усиление экспрессии воспалительных генов, например Il1b.

    • Подавление генов, отвечающих за выживание клеток.

Эти изменения указывают на развитие нейровоспаления, которое может напрямую влиять на когнитивные функции.

Соль и кишечный микробиом

Параллельно ученые проанализировали состав кишечных бактерий у животных. Результаты показали:

  • Резкое изменение баланса микробиома под влиянием соли.

  • Увеличение доли бактерий Dubosiella и Anaeroplasma.

  • Снижение количества полезных бактерий, поддерживающих здоровье кишечника.

Эти изменения коррелировали с воспалением в мозге. По мнению авторов, продукты жизнедеятельности бактерий или сигналы иммунной системы могут воздействовать на мозг, изменяя работу генов и способствуя гибели нейронов.

Планы дальнейших исследований

Исследовательская группа намерена:

  • Провести эксперименты по пересадке микробиоты, чтобы подтвердить связь кишечника и мозга.

  • Изучить влияние соли на мозг самок мышей и другие области нервной системы.

Результаты таких исследований могут способствовать разработке новых методов профилактики когнитивных нарушений через коррекцию рациона питания и микробиома кишечника.

