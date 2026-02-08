Назван продукт, вызывающий ухудшение памяти

Длительное употребление продуктов с высоким содержанием соли способно нарушать баланс кишечных бактерий, вызывать воспаление в мозге и приводить к ухудшению памяти и тревожному поведению. Такой вывод сделали исследователи из Китая, опубликовавшие работу в журнале European Journal of Pharmacology (EJP), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Соль является необходимым элементом для нормальной работы организма:
Она участвует в поддержании водно-солевого баланса.
Регулирует работу нервной системы и мышц.
Влияет на кровяное давление и обмен веществ.
Однако избыточное потребление соли давно связывают с:
Повышенным артериальным давлением.
Риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Нарушениями работы почек.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление соли до 5 граммов в день, однако в реальности большинство людей употребляют вдвое больше нормы. Новые исследования показывают, что последствия могут затрагивать не только сердце и сосуды, но и мозг.
Китайские ученые из Медицинского научного центра Сианьского университета Цзяотун под руководством Вэньтин Сюй исследовали влияние высокой соли на так называемую ось «кишечник — мозг» — систему, через которую кишечник и центральная нервная система обмениваются биохимическими сигналами.
В ходе эксперимента использовались шестимесячные самцы мышей, которых разделили на две группы:
Контрольная группа — стандартный рацион.
Экспериментальная группа — рацион с высоким содержанием соли (8% хлорида натрия).
Через шесть месяцев наблюдались следующие эффекты у животных на солёной диете:
Повышение артериального давления.
Усиление тревожного поведения.
Ухудшение памяти.
Поведенческие тесты показали:
Мыши избегали открытых пространств, проявляя тревожность.
Труднее распознавали новые объекты, что указывает на снижение способности к обучению и запоминанию.
При изучении мозга мышей исследователи выявили:
Снижение плотности нейронов в гиппокампе — области, отвечающей за обучение и память.
Изменения в активности генов:
Усиление экспрессии воспалительных генов, например Il1b.
Подавление генов, отвечающих за выживание клеток.
Эти изменения указывают на развитие нейровоспаления, которое может напрямую влиять на когнитивные функции.
Параллельно ученые проанализировали состав кишечных бактерий у животных. Результаты показали:
Резкое изменение баланса микробиома под влиянием соли.
Увеличение доли бактерий Dubosiella и Anaeroplasma.
Снижение количества полезных бактерий, поддерживающих здоровье кишечника.
Эти изменения коррелировали с воспалением в мозге. По мнению авторов, продукты жизнедеятельности бактерий или сигналы иммунной системы могут воздействовать на мозг, изменяя работу генов и способствуя гибели нейронов.
Исследовательская группа намерена:
Провести эксперименты по пересадке микробиоты, чтобы подтвердить связь кишечника и мозга.
Изучить влияние соли на мозг самок мышей и другие области нервной системы.
Результаты таких исследований могут способствовать разработке новых методов профилактики когнитивных нарушений через коррекцию рациона питания и микробиома кишечника.
Комментарии0 комментарий(ев)