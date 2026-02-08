Politico сообщает о влиятельном сотруднике Совета национальной безопасности США, который незаметно формирует внешнеполитический курс американской администрации, включая решения по Украине, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Непубличный эксперт по вопросам национальной безопасности Энди Бейкер, по данным издания, играет ключевую роль в подготовке стратегических решений. Бейкер отличается тем, что свободно владеет русским, болгарским и персидским языками, что позволяет ему глубже понимать ситуацию в регионах, представляющих интерес для США.
Бывший заместитель советника по национальной безопасности Алекс Вонг заявил, что Бейкер активно участвовал в разработке и запуске переговорных инициатив по Украине:
Выстраивание первоначальных контуров дипломатических контактов
Подготовка сделок по стратегическим ресурсам, включая минералы
Консультирование по урегулированию конфликтной ситуации
Вонг подчеркнул, что Бейкер был «ключевым советником и исполнителем» в этих процессах.
По информации Politico, Бейкер также участвовал в подготовке выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года — события, которое вызвало широкий резонанс в дипломатических кругах.
Американские чиновники отмечают высокий профессионализм Бейкера и его умение работать с дипломатическими и политическими инструментами. Один из собеседников издания назвал его «очень умным специалистом», способным влиять на принятие ключевых решений, оставаясь при этом в тени общественного внимания.
