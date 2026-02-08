18+
08.02.2026, 09:32

Журналисты нашли русскоговорящего «серого кардинала» в администрации США

Новости Мира 0 389

Politico сообщает о влиятельном сотруднике Совета национальной безопасности США, который незаметно формирует внешнеполитический курс американской администрации, включая решения по Украине, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM
Фото: rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Кто такой Энди Бейкер

Непубличный эксперт по вопросам национальной безопасности Энди Бейкер, по данным издания, играет ключевую роль в подготовке стратегических решений. Бейкер отличается тем, что свободно владеет русским, болгарским и персидским языками, что позволяет ему глубже понимать ситуацию в регионах, представляющих интерес для США.

Влияние на политику по Украине

Бывший заместитель советника по национальной безопасности Алекс Вонг заявил, что Бейкер активно участвовал в разработке и запуске переговорных инициатив по Украине:

  • Выстраивание первоначальных контуров дипломатических контактов

  • Подготовка сделок по стратегическим ресурсам, включая минералы

  • Консультирование по урегулированию конфликтной ситуации

Вонг подчеркнул, что Бейкер был «ключевым советником и исполнителем» в этих процессах.

Скандальное участие в международных мероприятиях

По информации Politico, Бейкер также участвовал в подготовке выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года — события, которое вызвало широкий резонанс в дипломатических кругах.

Оценка коллег

Американские чиновники отмечают высокий профессионализм Бейкера и его умение работать с дипломатическими и политическими инструментами. Один из собеседников издания назвал его «очень умным специалистом», способным влиять на принятие ключевых решений, оставаясь при этом в тени общественного внимания.

