Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.02.2026, 11:42

«Вопрос на миллион долларов»: экс-тренер «Вашингтона» о будущем Овечкина

Новости Мира

Бывший главный тренер клуба «Вашингтон Кэпиталз» Митч Лав назвал капитана «столичных» Александра Овечкина одним из величайших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В то же время Лав признался, что совершенно не знает, каким будет дальнейший путь российского нападающего, отметив, что его будущее в хоккее пока остается загадкой, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Geoff Burke-Imagn Images/Reuters
Фото: Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

«Вопрос на миллион долларов»

Обсуждая перспективы Овечкина, Лав подчеркнул:

«Вопрос на миллион долларов. Я не знаю, что он будет делать. Это все, что я могу сказать. Он обожает хоккей, обожает эту атмосферу, быть с командой, с болельщиками. Будет он в следующем сезоне в НХЛ или в КХЛ — я не знаю. Но повторюсь, он очень сильно любит хоккей. Это то, что мне нравится».

Эти слова подчеркивают, что даже специалисты с многолетним опытом работы в НХЛ не берутся предсказывать дальнейшую карьеру одного из самых результативных игроков современности.

Контракт и текущее положение

На данный момент контракт Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» действует до лета 2026 года. Именно это создает пространство для спекуляций о его будущем: сможет ли он продолжить карьеру в НХЛ, вернется ли в КХЛ, или же решит завершить карьеру на пике спортивной формы.

Карьерные достижения Овечкина

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и за все это время оставался верен только одной команде — «Вашингтон Кэпиталз». Среди ключевых достижений российского хоккеиста можно выделить:

  • Победа в Кубке Стэнли: в 2018 году Овечкин вместе с командой завоевал главный трофей НХЛ.

  • Рекорд Гретцки по числу голов: в апреле 2025 года форвард побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» и став лучшим снайпером в истории лиги.

  • Выход на 1500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ: в ночь на 26 октября 2025 года Овечкин достиг еще одного рубежа, установив новый рекорд среди российских хоккеистов по количеству сыгранных матчей.

Эти достижения закрепляют статус Овечкина как одного из самых выдающихся игроков в истории хоккея.

Любовь к игре как главный мотив

Несмотря на все слухи и возможные варианты продолжения карьеры, Лав обращает внимание на то, что для Овечкина главным остаются любовь к хоккею, командная атмосфера и общение с болельщиками. По мнению бывшего тренера, именно это определяет выбор игрока и делает его карьеру уникальной.

