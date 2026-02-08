Маргарита Симоньян учредила премию имени своего мужа

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении новой премии имени своего мужа, известного режиссера Тиграна Кеосаяна. Инициатива направлена на награждение людей, которые совершают смелые и достойные поступки, влияющие на общество и проявляющих настоящие человеческие качества, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: кадр YouTube

История, вдохновившая Симоньян

Медиаменеджер поделилась в своем канале на платформе Max впечатлениями от недавнего события в Оренбургской области. В городе Бугуруслан две воспитательницы — Лия Галеева и Людмила Платонова — смогли защитить детей от опасного преступника с ножом, рискуя собственной жизнью. Именно эта история стала для Симоньян примером того, кого стоит награждать.

Как будет работать премия

Симоньян подчеркнула, что премия будет вручаться исключительно «хорошим, правильным людям», которым есть чем поделиться и чьи поступки заслуживают общественного признания. Размер награды составит один миллион рублей. Вручение премии будет происходить по мере появления таких героев, но не реже десяти раз в год. Таким образом, инициатива рассчитана на постоянное выявление и поддержку смелых и порядочных людей.

Социальное значение проекта

Учреждение премии имени Тиграна Кеосаяна стало событием, привлекшим внимание не только медиасообщества, но и широкой публики. Идея награждать простых людей за смелость, доброту и честность отражает стремление к формированию новых социальных ориентиров и ценностей, когда герои повседневной жизни получают заслуженное признание.

Заключение

Премия Симоньян становится примером того, как медийные фигуры могут использовать свои ресурсы для поддержки людей, совершающих добрые и смелые поступки. Ее появление обещает обратить внимание общества на повседневные подвиги и важность человеческой смелости, ответственности и заботы о ближних.