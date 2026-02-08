Раскрыта личность киллера, стрелявшего в генерала Алексеева

Федеральная служба безопасности России раскрыла личность человека, совершившего покушение на генерала Алексеева, и задержала его за границей. Как сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ, непосредственным исполнителем нападения оказался гражданин России Л. Корба, передает Lada.kz.

© Фото : Минобороны России

Мужчину задержали в Дубае при активном взаимодействии с партнёрскими структурами из Объединённых Арабских Эмиратов. После ареста он был передан российской стороне для дальнейшего расследования и дачи показаний.

Выявлены пособники и их местонахождение

В ходе следственных мероприятий ФСБ также удалось установить лиц, оказавших помощь подозреваемому в подготовке и совершении нападения. Ими оказались граждане России В. Васин и З. Серебрицкая.

Васин был задержан на территории Москвы. Что касается Серебрицкой, правоохранительные органы сообщили, что она покинула страну и выехала на территорию Украины. Следствие продолжает работать над установлением всех деталей её возможной роли в преступлении и привлечением к ответственности.

Продолжается работа по поиску организаторов

Спецслужбы заявили, что операция по выявлению и задержанию организаторов покушения на генерала Алексеева не завершена. Работа ведётся в тесном взаимодействии с зарубежными партнёрами, а также с другими российскими структурами, задействованными в расследовании.

В ФСБ подчеркнули, что цель следствия — не только наказать непосредственных исполнителей, но и полностью раскрыть цепочку лиц, причастных к подготовке преступления, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.