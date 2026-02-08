18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.63
583.22
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.02.2026, 13:02

Раскрыта личность киллера, стрелявшего в генерала Алексеева

Новости Мира 0 414

Федеральная служба безопасности России раскрыла личность человека, совершившего покушение на генерала Алексеева, и задержала его за границей. Как сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ, непосредственным исполнителем нападения оказался гражданин России Л. Корба, передает Lada.kz. 

© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны России

Мужчину задержали в Дубае при активном взаимодействии с партнёрскими структурами из Объединённых Арабских Эмиратов. После ареста он был передан российской стороне для дальнейшего расследования и дачи показаний.

Выявлены пособники и их местонахождение

В ходе следственных мероприятий ФСБ также удалось установить лиц, оказавших помощь подозреваемому в подготовке и совершении нападения. Ими оказались граждане России В. Васин и З. Серебрицкая.

Васин был задержан на территории Москвы. Что касается Серебрицкой, правоохранительные органы сообщили, что она покинула страну и выехала на территорию Украины. Следствие продолжает работать над установлением всех деталей её возможной роли в преступлении и привлечением к ответственности.

Продолжается работа по поиску организаторов

Спецслужбы заявили, что операция по выявлению и задержанию организаторов покушения на генерала Алексеева не завершена. Работа ведётся в тесном взаимодействии с зарубежными партнёрами, а также с другими российскими структурами, задействованными в расследовании.

В ФСБ подчеркнули, что цель следствия — не только наказать непосредственных исполнителей, но и полностью раскрыть цепочку лиц, причастных к подготовке преступления, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
Сколько денег безопасно держать на банковской карте: важная информация для казахстанцевНовости Казахстана
10.01.2026, 14:28 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы смогут оставлять себе все пенсионные накопленияНовости Казахстана
09.01.2026, 12:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь