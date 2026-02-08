18+
08.02.2026, 14:03

Google посоветовала пользователям Android купить новые смартфоны

Новости Мира 0 359

Компания Google сделала неожиданное заявление, призвав почти один миллиард владельцев Android-смартфонов обратить внимание на состояние своих устройств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© Global Look Press
© Global Look Press

В основе предупреждения — свежий отчет о безопасности, который показал тревожные данные: около 40% гаджетов на Android больше не получают обновления безопасности и становятся уязвимыми перед современными видами вредоносного ПО и хакерских атак. Подобная ситуация ставит под угрозу личные данные миллионов пользователей и подчеркивает критическую необходимость обновления устройств.

Старые версии Android под угрозой

Согласно отчету, прекращение поддержки коснулось устройств под управлением Android 12 и более ранних версий. Практически это касается смартфонов, выпущенных до 2021 года. По статистике, только 57,9% устройств работают на Android 13 и новее, что оставляет 42,1% экосистемы фактически без полной защиты. Для владельцев устаревших устройств это означает повышенный риск утечек данных, заражения вредоносными программами и взломов аккаунтов.

Проблема фрагментации платформы

Ситуация усугубляется известной особенностью Android — фрагментацией платформы. Google не имеет прямого контроля над большинством производителей смартфонов, поэтому обновления безопасности распространяются неравномерно. В результате самая актуальная версия Android 16 установлена лишь на 7,5% всех устройств. Для сравнения, Apple демонстрирует куда более высокую унификацию: последняя версия iOS 26 установлена примерно на половине всех iPhone, а еще около 40% смартфонов используют предыдущую версию.

Google Play Protect — не панацея

Хотя формально устаревшие Android-смартфоны продолжают получать базовую защиту через сервис Google Play Protect, который поддерживается с Android 7, в Google подчеркивают, что этот механизм не может заменить полноценные системные обновления. Без последних патчей смартфоны остаются уязвимыми к новым угрозам и не могут гарантировать сохранность данных пользователей. Эксперты отмечают, что игнорирование этих предупреждений повышает риск компрометации аккаунтов и утраты конфиденциальной информации.

Итог для пользователей

Представители Google призывают пользователей тщательно оценить состояние своих устройств и при необходимости рассмотреть возможность обновления смартфонов. Эксперты считают, что своевременный переход на новые версии Android не только повышает безопасность, но и обеспечивает доступ к современным функциям и улучшенной производительности.

1
3
0
