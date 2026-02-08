Названы страны, в которых циркулирует вирус Нипах

Российская служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) подтвердила, что вирус Нипах циркулирует на территориях ряда стран Азии и Африки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: thesouthfirst.com

Согласно официальному сообщению ведомства, случаи заражения были зарегистрированы в следующих государствах

Камбоджа

Индонезия

Филиппины

Таиланд

Гана

Мадагаскар

Эти данные подтверждены международной организацией здравоохранения — Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

История открытия и распространения вируса Нипах

Вирус Нипах был впервые выявлен в 1999 году на территории Малайзии. С тех пор периодические вспышки заболевания фиксировались в таких странах, как:

Бангладеш

Индия

Сингапур

Современные исследования и отчеты ВОЗ свидетельствуют о том, что вирус продолжает циркулировать в отдельных регионах Азии и Африки, создавая потенциальные эпидемиологические риски.

Ситуация в России

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на территории Российской Федерации случаи завозного заражения вирусом Нипах не зарегистрированы. Тем не менее специалисты ведомства настоятельно рекомендуют туристам и деловым путешественникам соблюдать меры профилактики при поездках в эндемичные регионы.

Основные рекомендации при поездках:

Избегать контакта с дикими животными, особенно летучими мышами и свиньями, которые могут быть переносчиками вируса.

Соблюдать правила гигиены и дезинфекции, особенно при контакте с животными или продуктами животного происхождения.

При появлении симптомов заболевания после возвращения из стран с циркуляцией вируса, немедленно обращаться к врачу.

Лабораторная готовность России

Роспотребнадзор также сообщил, что на территории страны имеется достаточный запас тест-систем для оперативной диагностики вируса Нипах. Это позволяет быстро выявлять случаи заболевания и принимать меры по локализации возможных вспышек.