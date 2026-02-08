18+
08.02.2026, 18:16

В России посчитали воров в законе

Новости Мира 0 392

По данным на 2025 год, в России и мире насчитывается около 400 воров в законе, пишет lenta.ru. Примерно четверть из них — около 100 человек — находятся в местах лишения свободы. Несмотря на это, российские правоохранительные органы продолжают активную борьбу с обладателями этих криминальных титулов, сообщает Lada.kz. 

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Новый закон против «высших» в преступной иерархии

С 2019 года в российском уголовном кодексе действует статья 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По ней владельцу «титула» грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей.

Главный редактор ИА «Прайм Крайм» Лиля Харина отмечает, что за прошлый год десять человек были осуждены по этой статье, из которых шесть — россияне. Среди них — 59-летний Рашид Хачатрян, известный как Рашид Джамбульский, отбывающий наказание за целый ряд преступлений.

Новые дела в судах

На данный момент в судах России находятся дела еще шести подозреваемых по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Журналисты уточняют, что большинство из них — жители различных регионов, включая Курскую, Тверскую и Оренбургскую области.

Что это значит для страны

Эксперты отмечают, что даже при активной борьбе с криминальными авторитетами их количество в стране остается значительным. Воры в законе продолжают влиять на преступный мир, а для правоохранительных органов это постоянный вызов, требующий комплексных мер.

