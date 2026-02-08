ФСИН России опровергла сообщения о самоубийстве бывшей жены миллиардера - Алии Галицкой - в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) официально опровергла недавние сообщения СМИ о том, что бывшая жена известного миллиардера Алия Галицкая якобы покончила с собой в следственном изоляторе, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Лента.ру» .

Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области»

«В СИЗО Московского региона случаев суицида не происходило. Кроме того, уточняем, что Галицкая А. в СИЗО Москвы и области не поступала», — отметили в ФСИН, подчеркивая недостоверность ранее появившейся информации.

Откуда пошли слухи

Слухи о трагической гибели женщины появились после публикации Евы Меркачевой, члена Совета по правам человека при президенте России, в её Telegram-канале. Она утверждала, что Алия Галицкая находилась в камере изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре и якобы совершила самоубийство, находясь одна.

Эта информация быстро разлетелась по СМИ и вызвала широкий резонанс среди читателей, однако официальный ответ ФСИН полностью её опроверг.

Факты против слухов

Нет поступления в СИЗО — ФСИН подтверждает, что Галицкая не находилась ни в одном московском или подмосковном следственном изоляторе. Отсутствие инцидентов — в московских СИЗО зафиксировано, что суицидов не происходило. Непроверенные источники — информация о трагедии исходила от Telegram-канала, который не имел официального подтверждения.

Почему это важно

Распространение неподтверждённых сведений о трагедиях в местах лишения свободы может вызвать ненужную панику, дезинформировать общественность и поставить под сомнение репутацию как отдельных людей, так и государственных органов.

Официальная позиция ФСИН развеяла слухи и подчеркнула необходимость обращаться только к достоверным источникам информации.