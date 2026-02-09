Четыре привычки, которые реально продлевают жизнь: совет судмедэксперта

Судмедэксперт и ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Пироговского университета Алексей Решетун поделился четырьмя ключевыми правилами, способными не только продлить жизнь, но и улучшить её качество, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Depositphotos

1. Полный отказ от вредных веществ

По словам эксперта, первый и главный шаг к долгой жизни — это отказ от всего, что наносит организму вред.

Алкоголь следует исключить полностью.

Энергетики, никотин и вейпы тоже под запретом.

Любые наркотические вещества крайне опасны для здоровья и сокращают жизнь.

«Идея проста: чем меньше токсинов попадает в организм, тем выше шансы сохранить здоровье на долгие годы», — объяснил Решетун.

2. Контроль над питанием и вечерними перееданиями

Второе правило связано с правильным режимом питания.

Особое внимание — вечернему приёму пищи . Переедать на ночь крайне нежелательно.

Желательно ограничить мучное и сладкое, а такие продукты лучше употреблять до полудня .

После 18:00 рекомендуется легкая еда, чтобы снизить нагрузку на желчевыводящие пути и избежать проблем с обменом веществ.

По словам эксперта, соблюдение этих простых правил помогает не только контролировать вес, но и предотвращает множество хронических заболеваний.

3. Движение — главный источник здоровья

Третья привычка — это регулярная физическая активность.

Не обязательно заниматься спортом профессионально: подойдет ходьба пешком , использование лестниц вместо лифта, минимизация поездок на личном транспорте.

Чем больше движения в течение дня, тем выше вероятность поддерживать сердце, сосуды и опорно-двигательный аппарат в отличной форме.

Решетун отмечает: «Движение должно быть разнообразным, чтобы организм постоянно получал новые нагрузки и оставался в тонусе».

4. Постоянное развитие мозга

Четвертая привычка касается умственного развития и активности.

Важно регулярно получать новую, качественную информацию .

Следует избегать хронического потребления «быстрого дофамина» — бесконечных коротких видео, социальных сетей и поверхностного контента.

Новые знания и навыки способствуют формированию новых связей между нервными клетками, предотвращают застой и замедляют деградацию когнитивных функций.