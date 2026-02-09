Четыре привычки, которые реально продлевают жизнь: совет судмедэксперта

Судмедэксперт и ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Пироговского университета Алексей Решетун поделился четырьмя ключевыми правилами, способными не только продлить жизнь, но и улучшить её качество, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
По словам эксперта, первый и главный шаг к долгой жизни — это отказ от всего, что наносит организму вред.
Алкоголь следует исключить полностью.
Энергетики, никотин и вейпы тоже под запретом.
Любые наркотические вещества крайне опасны для здоровья и сокращают жизнь.
«Идея проста: чем меньше токсинов попадает в организм, тем выше шансы сохранить здоровье на долгие годы», — объяснил Решетун.
Второе правило связано с правильным режимом питания.
Особое внимание — вечернему приёму пищи. Переедать на ночь крайне нежелательно.
Желательно ограничить мучное и сладкое, а такие продукты лучше употреблять до полудня.
После 18:00 рекомендуется легкая еда, чтобы снизить нагрузку на желчевыводящие пути и избежать проблем с обменом веществ.
По словам эксперта, соблюдение этих простых правил помогает не только контролировать вес, но и предотвращает множество хронических заболеваний.
Третья привычка — это регулярная физическая активность.
Не обязательно заниматься спортом профессионально: подойдет ходьба пешком, использование лестниц вместо лифта, минимизация поездок на личном транспорте.
Чем больше движения в течение дня, тем выше вероятность поддерживать сердце, сосуды и опорно-двигательный аппарат в отличной форме.
Решетун отмечает: «Движение должно быть разнообразным, чтобы организм постоянно получал новые нагрузки и оставался в тонусе».
Четвертая привычка касается умственного развития и активности.
Важно регулярно получать новую, качественную информацию.
Следует избегать хронического потребления «быстрого дофамина» — бесконечных коротких видео, социальных сетей и поверхностного контента.
Новые знания и навыки способствуют формированию новых связей между нервными клетками, предотвращают застой и замедляют деградацию когнитивных функций.
«Мозг, как и тело, требует тренировки. Чем больше вы его стимулируете, тем дольше сохраняете ясность мысли», — заключил эксперт.
