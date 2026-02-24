20 марта 2026 года Земля на мгновение остановится

Астрономы прогнозируют особый день, когда свет и тьма встретятся в полном равновесии. Весеннее равноденствие, знаменующее начало астрономической весны в Северном полушарии, наступит в 2026 году 20 марта в 17:46 по московскому времени . Подробности опубликованы на сайте Московского планетария, сообщает Lada.kz.

Что такое весеннее равноденствие и почему оно важно

Весеннее равноденствие — это не просто дата в календаре. Это момент, когда Солнце пересекает небесный экватор, а день и ночь становятся равными практически во всех точках Земли. В этот день линия смены дня и ночи, или терминатор, проходит через оба полюса, выравнивая продолжительность светового дня и ночи.

Для жителей Северного полушария это означает начало постепенного удлинения светового дня: солнце будет восходить на северо-востоке и заходить на северо-западе, а ночи станут короче. В Южном полушарии, наоборот, начинается астрономическая осень — дни будут укорачиваться, а ночи — удлиняться.

От равноденствия до лета: что дальше

Весеннее равноденствие открывает путь к астрономическому лету. В этом году летнее солнцестояние произойдет 21 июня в 11:24 по московскому времени, когда Солнце достигнет максимальной высоты над горизонтом в Северном полушарии. С этого момента световой день станет самым длинным в году.

Между равноденствием и солнцестоянием нас ждут постепенные изменения:

С каждым днем световой день увеличивается, а ночи становятся короче.

Изменяются направления восхода и захода Солнца, что влияет на освещенность улиц и ландшафтов.

В природе активизируется сезонный рост растений и начало миграций птиц.

Астрономические явления 2026 года, которые нельзя пропустить

2026 год обещает быть насыщенным для любителей астрономии. Помимо равноденствия и солнцестояния, жители планеты смогут наблюдать:

Суперлуния , когда Луна выглядит крупнее и ярче обычного.

Звездопады , удивляющие своей интенсивностью и красотой.

Затмения, как солнечные, так и лунные, создающие уникальные впечатления для наблюдателей.

Так что для всех, кто следит за небесными событиями, 2026 год станет отличной возможностью ощутить гармонию между светом и тьмой, а весеннее равноденствие — это первый шаг к долгому солнечному сезону.