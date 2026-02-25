18+
25.02.2026, 06:48

Дворник получил премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка в Петербурге

Новости Мира

История спасения семилетнего мальчика в Санкт-Петербурге получила продолжение: дворник Хайрулло Ибадуллаев удостоен премии имени Тиграна Кеосаяна за проявленное мужество и мгновенную реакцию. Денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей уже перечислено на его счет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© РИА Новости
© РИА Новости

Награда за мгновенное решение

Премия имени Тигран Кеосаян присуждается за гражданскую позицию и личное мужество. В случае с Ибадуллаевым речь идет о поступке, который мог закончиться трагедией, но вместо этого стал примером самоотверженности.

По словам самого дворника, полученные средства он намерен направить своей семье в Узбекистан. Деньги планируется потратить на строительство дома, а также на лечение его отца. У мужчины четверо детей — все девочки.

Таким образом, случайный герой, оказавшийся в нужное время в нужном месте, не только спас жизнь ребенку, но и получил возможность поддержать близких.

Секунды, решившие судьбу

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов на Петрозаводской улице в Санкт-Петербурге. Мальчик находился в квартире на седьмом этаже и играл у открытого окна с планшетом. В какой-то момент он потерял равновесие и сорвался вниз, однако сумел зацепиться за карниз.

Очевидцы позже отмечали, что ребенок некоторое время висел, держась руками. Внизу в этот момент находился дворник. Когда мальчик окончательно разжал руки, мужчина сумел поймать его.

После этого Ибадуллаев занес ребенка в подъезд и попытался привести в чувство до приезда медиков. Вскоре на место прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего.

Состояние ребенка и обстоятельства происшествия

По последним данным, мальчик находится в реанимации в стабильном состоянии. У него диагностированы несколько переломов, в том числе ноги, а также травмы внутренних органов. Медики продолжают наблюдение.

Известно, что у ребенка аутизм. Он посещает специализированный инклюзивный центр, занимается спортом и работает с дефектологом. Ранее он уже оставался один в комнате, однако, по словам матери, никогда не открывал окно самостоятельно.

В момент происшествия женщина находилась на кухне. Исчезновение сына она заметила примерно спустя десять минут. После этого начались поиски, которые завершились уже после того, как ребенка поймали и передали врачам.

Пострадал и спаситель

Медицинская помощь потребовалась не только мальчику, но и самому дворнику. При падении ребенок ударился о мужчину, и Ибадуллаев также получил травмы. Подробности о его состоянии не уточняются, однако известно, что серьезной угрозы его жизни нет.

История спасения вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи социальных сетей и представители СМИ назвали поступок дворника примером подлинного гражданского мужества. Решение о присуждении премии стало одним из первых публичных шагов по поощрению героя.

Отправил деньги больному отцу

Хайрулло Ибадуллаев, получивший премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, рассказал, что отправил деньги больному отцу.
Его комментарий опубликовала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
 
"Деньги, спасибо, отдали, я отправляю в Узбекистан. У меня папа болеет, четыре дочери есть. Большое спасибо. Очень не ожидал", - сказал Ибадуллаев.
