Дворник получил премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка в Петербурге

История спасения семилетнего мальчика в Санкт-Петербурге получила продолжение: дворник Хайрулло Ибадуллаев удостоен премии имени Тиграна Кеосаяна за проявленное мужество и мгновенную реакцию. Денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей уже перечислено на его счет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Премия имени Тигран Кеосаян присуждается за гражданскую позицию и личное мужество. В случае с Ибадуллаевым речь идет о поступке, который мог закончиться трагедией, но вместо этого стал примером самоотверженности.
По словам самого дворника, полученные средства он намерен направить своей семье в Узбекистан. Деньги планируется потратить на строительство дома, а также на лечение его отца. У мужчины четверо детей — все девочки.
Таким образом, случайный герой, оказавшийся в нужное время в нужном месте, не только спас жизнь ребенку, но и получил возможность поддержать близких.
Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов на Петрозаводской улице в Санкт-Петербурге. Мальчик находился в квартире на седьмом этаже и играл у открытого окна с планшетом. В какой-то момент он потерял равновесие и сорвался вниз, однако сумел зацепиться за карниз.
Очевидцы позже отмечали, что ребенок некоторое время висел, держась руками. Внизу в этот момент находился дворник. Когда мальчик окончательно разжал руки, мужчина сумел поймать его.
После этого Ибадуллаев занес ребенка в подъезд и попытался привести в чувство до приезда медиков. Вскоре на место прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего.
По последним данным, мальчик находится в реанимации в стабильном состоянии. У него диагностированы несколько переломов, в том числе ноги, а также травмы внутренних органов. Медики продолжают наблюдение.
Известно, что у ребенка аутизм. Он посещает специализированный инклюзивный центр, занимается спортом и работает с дефектологом. Ранее он уже оставался один в комнате, однако, по словам матери, никогда не открывал окно самостоятельно.
В момент происшествия женщина находилась на кухне. Исчезновение сына она заметила примерно спустя десять минут. После этого начались поиски, которые завершились уже после того, как ребенка поймали и передали врачам.
Медицинская помощь потребовалась не только мальчику, но и самому дворнику. При падении ребенок ударился о мужчину, и Ибадуллаев также получил травмы. Подробности о его состоянии не уточняются, однако известно, что серьезной угрозы его жизни нет.
История спасения вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи социальных сетей и представители СМИ назвали поступок дворника примером подлинного гражданского мужества. Решение о присуждении премии стало одним из первых публичных шагов по поощрению героя.
"Деньги, спасибо, отдали, я отправляю в Узбекистан. У меня папа болеет, четыре дочери есть. Большое спасибо. Очень не ожидал", - сказал Ибадуллаев.
