Ученые подсчитали точную норму сна для снижения риска диабета

Учёные из Гонконгского университета назвали точную продолжительность сна, которая снижает риск развития инсулинорезистентности и помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Результаты масштабного исследования были опубликованы в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care и уже вызвали интерес у специалистов по всему миру, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos

Исследователи проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания США (NHANES) за период с 2009 по 2023 годы. В выборку вошли 23 475 человек в возрасте от 20 до 80 лет. Продолжительность сна каждого участника сопоставлялась с расчетным показателем чувствительности к инсулину eGDR. Этот показатель используется для оценки риска инсулинорезистентности: чем ниже eGDR, тем выше вероятность развития нарушений обмена глюкозы.

Инсулинорезистентность, как отмечают специалисты, является одним из ключевых предвестников сахарного диабета второго типа. Однако её наличие не гарантирует обязательное развитие болезни. При своевременной коррекции образа жизни, включая питание, физическую активность и режим сна, состояние может оставаться стабильным на протяжении многих лет.

U-образная зависимость сна и метаболического здоровья

Анализ данных показал, что связь между продолжительностью сна и метаболическим здоровьем носит U-образный характер. Наиболее благоприятные показатели eGDR фиксировались у людей, спавших около 7 часов 18 минут в сутки. Недостаток сна оказывал негативное влияние на обмен глюкозы, однако увеличение продолжительности сна сверх оптимума тоже ассоциировалось с повышенным риском нарушений, особенно у женщин и людей среднего возраста — от 40 до 59 лет.

Исследование также коснулось практики «отсыпания» в выходные. У участников, которые недосыпали в будние дни, дополнительный сон в выходные на один-два часа был связан с улучшением метаболических показателей. При этом, если человек уже спал достаточно или больше оптимального времени, более двух дополнительных часов сна в выходные могли ухудшать показатели обмена глюкозы.

Сбалансированный сон как профилактика

Авторы подчеркивают, что данные исследования являются наблюдательными и не доказывают прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты ясно демонстрируют важность сбалансированного режима сна для поддержания метаболического здоровья и профилактики нарушений обмена глюкозы. Эксперты советуют учитывать индивидуальные особенности организма, стремясь к умеренной продолжительности сна и избегая как хронического недосыпа, так и чрезмерного отдыха.

Исследование открывает новые перспективы для профилактики диабета второго типа и подчеркивает, что даже небольшие коррекции режима сна могут оказать значительное влияние на здоровье человека.