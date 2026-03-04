18+
04.03.2026, 16:36

В Windows 11 удалился интернет

Новости Мира

Некоторые владельцы компьютеров на базе Windows 11 столкнулись с неожиданной проблемой: после установки свежих обновлений их устройства теряли доступ к сети. Об этом сообщает издание Neowin, отмечая, что ошибка затрагивает как домашние, так и рабочие ПК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: rawf8 / Shutterstock / Fotodom
Проблема возникает после апдейта до версии 25H2

Случай, известный журналистам, произошёл с пользователем, который обновил свой ПК с версии Windows 11 23H2 до 25H2. Сразу после завершения установки обновления он заметил, что компьютер полностью потерял подключение к интернету. При этом стандартные средства диагностики сети не помогли: настройки сетевых соединений оказались полностью сброшены.

Исчезновение ключевой системной папки

Пользователь рассказал, что вместе с апдейтом пропала папка Dot3Svc, ответственная за хранение политик и настроек NAC (Network Access Control) — системы контроля доступа к сети. Отсутствие этой папки привело к тому, что Windows 11 не могла автоматически восстановить сетевые настройки, оставляя компьютер без возможности выхода в интернет.

Вручную или через команду gpupdate

Жертва сбоя пояснил, что для восстановления работы сети пришлось вручную прописывать параметры подключения. По его словам, при каждом обновлении удаление Dot3Svc повторяется, а подключение к сети восстанавливается только после запуска команды gpupdate при активном подключении к интернету.

Microsoft пока молчит

На момент публикации Microsoft официально не подтвердила наличие данной ошибки. Пользователи остаются без официальных рекомендаций по предотвращению или исправлению сбоя, что вызывает тревогу у тех, кто регулярно обновляет свои устройства до последних версий Windows 11.

Последствия и возможные риски

Эксперты отмечают, что подобные сбои могут привести к серьёзным последствиям для домашних и корпоративных пользователей: от временной потери связи до невозможности доступа к важным рабочим ресурсам. Пользователям рекомендуется проверять настройки сетевых служб после установки обновлений и быть готовыми к ручной корректировке параметров при сбоях.

