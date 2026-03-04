Студентка упала с кровати и разбогатела на 7,4 миллиона рублей

В штате Огайо необычное стечение обстоятельств обернулось для студентки-медсестры крупным денежным выигрышем. Девушка, которая после тяжелой смены не смогла выспаться из-за неожиданного падения с кровати, в итоге стала обладательницей многомиллионного джекпота. О необычной истории сообщил журнал People , передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Shutterstock

Неудавшийся отдых после смены

По словам победительницы, события произошли в День святого Валентина. После напряженного рабочего дня она решила прилечь и восстановить силы. Однако отдых продлился недолго: во сне девушка упала с кровати и проснулась. Попытки снова заснуть оказались безуспешными.

Не желая просто лежать без сна, она решила выйти из дома и отправилась в ближайший магазин. Тогда студентка и вспомнила, что у нее остался один доллар — небольшая сумма, выигранная ранее в лотерею.

Один доллар, который изменил всё

В магазине девушка решила не оставлять символический выигрыш без дела и потратила его на новый лотерейный билет. Это решение оказалось судьбоносным: билет принес ей джекпот в размере 130 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 10 миллионам рублей по текущему курсу.

После обязательных налоговых удержаний на руки она получила 95 225 долларов — около 7,4 миллиона рублей. Для студентки-медсестры эта сумма стала серьезной финансовой поддержкой и полностью изменила ее ближайшие планы.

«Это был Господь»: реакция победительницы

Комментируя произошедшее, девушка призналась, что воспринимает случившееся как знак свыше. По ее словам, иначе объяснить столь неожиданную удачу она не может. История быстро разошлась по американским СМИ, вызвав бурное обсуждение в соцсетях.

На что пойдут деньги

Победительница уже определилась с тем, как распорядится призовыми. В первую очередь она намерена закрыть часть долгов и пополнить сберегательный счет. Кроме того, девушка планирует приобрести новый автомобиль.

Особое значение выигрыш имеет для ее профессионального будущего. Студентка отметила, что после получения диплома медсестры сможет позволить себе работать меньше часов и выбирать более комфортный график, не испытывая постоянного финансового давления.