18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
499.83
581.5
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.03.2026, 18:01

Студентка упала с кровати и разбогатела на 7,4 миллиона рублей

Новости Мира 0 742

В штате Огайо необычное стечение обстоятельств обернулось для студентки-медсестры крупным денежным выигрышем. Девушка, которая после тяжелой смены не смогла выспаться из-за неожиданного падения с кровати, в итоге стала обладательницей многомиллионного джекпота. О необычной истории сообщил журнал People, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Неудавшийся отдых после смены

По словам победительницы, события произошли в День святого Валентина. После напряженного рабочего дня она решила прилечь и восстановить силы. Однако отдых продлился недолго: во сне девушка упала с кровати и проснулась. Попытки снова заснуть оказались безуспешными.

Не желая просто лежать без сна, она решила выйти из дома и отправилась в ближайший магазин. Тогда студентка и вспомнила, что у нее остался один доллар — небольшая сумма, выигранная ранее в лотерею.

Один доллар, который изменил всё

В магазине девушка решила не оставлять символический выигрыш без дела и потратила его на новый лотерейный билет. Это решение оказалось судьбоносным: билет принес ей джекпот в размере 130 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 10 миллионам рублей по текущему курсу.

После обязательных налоговых удержаний на руки она получила 95 225 долларов — около 7,4 миллиона рублей. Для студентки-медсестры эта сумма стала серьезной финансовой поддержкой и полностью изменила ее ближайшие планы.

«Это был Господь»: реакция победительницы

Комментируя произошедшее, девушка призналась, что воспринимает случившееся как знак свыше. По ее словам, иначе объяснить столь неожиданную удачу она не может. История быстро разошлась по американским СМИ, вызвав бурное обсуждение в соцсетях.

На что пойдут деньги

Победительница уже определилась с тем, как распорядится призовыми. В первую очередь она намерена закрыть часть долгов и пополнить сберегательный счет. Кроме того, девушка планирует приобрести новый автомобиль.

Особое значение выигрыш имеет для ее профессионального будущего. Студентка отметила, что после получения диплома медсестры сможет позволить себе работать меньше часов и выбирать более комфортный график, не испытывая постоянного финансового давления.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь