18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
499.83
581.5
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.03.2026, 19:46

Врач поставил жирную точку в давнем споре о сливочном масле

Новости Мира 0 711

Врач Александр Мясников поставил на место противников сливочного масла, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: kp.ru
Фото: kp.ru

В последнее время споры вокруг сливочного масла становятся все более ожесточенными. Противники продукта, чаще всего диетологи и сторонники здорового образа жизни, называют его источником лишних калорий и опасных жиров. В то же время защитники масла уверенно настаивают на его пользе для организма, особенно если речь идет о традиционных сортах с высоким процентом жирности. Самыми горячими остаются дебаты о том, подходит ли сливочное масло для жарки и не превращается ли оно при нагреве в источник вредных веществ.

В этой давней дискуссии точку поставил известный врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире своей авторской программы «Простые истины». Он подробно объяснил, почему масло не стоит считать опасным продуктом, а его использование в рационе даже может приносить ощутимую пользу.

Витамины и минералы: что делает сливочное масло ценным

Мясников напомнил, что сливочное масло содержит широкий спектр витаминов и минералов. Среди них — витамины А, В, С, D, Е и К, а также магний, цинк, калий, фосфор и железо. Эти компоненты положительно сказываются на состоянии кожи и волос, укрепляют иммунитет и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление масла, подчеркнул врач, может стабилизировать уровень холестерина в крови, при этом улучшая общее самочувствие человека.

Масло для жарки: мифы и реальность

Особое внимание Мясников уделил популярному заблуждению о том, что сливочное масло нельзя использовать для жарки. Он отметил, что топленое масло является отличным вариантом для приготовления пищи на сковороде или в духовке. В отличие от растительных масел, которые при сильном нагреве начинают выделять потенциально вредные вещества, сливочное масло при жарке не наносит организму никакого вреда. Основу продукта составляет насыщенный жир, который стабилен при термической обработке и сохраняет свои полезные свойства.

«Я бы покупал 82-процентное масло. А какой смысл экономить? Честно говоря, не могу дать ответ на этот вопрос», — Он подчеркнул, что нет причин отказываться от качественного масла даже при приготовлении горячих блюд.

Советы врача: как выбирать и использовать

Мясников рекомендовал россиянам смело включать сливочное масло в повседневное питание. Для жарки лучше всего подходит топленое масло, которое выдерживает высокие температуры, не теряя полезных свойств. По словам Мясникова, отказываться от сливочного масла из-за страха перед жирами или калориями не имеет смысла, особенно если речь идет о высококачественном продукте.

Доктор Мясников завершил свою рекомендацию простыми, но важными словами: использовать сливочное масло можно и нужно без излишней экономии, ориентируясь на качество, а не на цену.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь