Врач поставил жирную точку в давнем споре о сливочном масле

Фото: kp.ru

В последнее время споры вокруг сливочного масла становятся все более ожесточенными. Противники продукта, чаще всего диетологи и сторонники здорового образа жизни, называют его источником лишних калорий и опасных жиров. В то же время защитники масла уверенно настаивают на его пользе для организма, особенно если речь идет о традиционных сортах с высоким процентом жирности. Самыми горячими остаются дебаты о том, подходит ли сливочное масло для жарки и не превращается ли оно при нагреве в источник вредных веществ.

В этой давней дискуссии точку поставил известный врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире своей авторской программы «Простые истины». Он подробно объяснил, почему масло не стоит считать опасным продуктом, а его использование в рационе даже может приносить ощутимую пользу.

Витамины и минералы: что делает сливочное масло ценным

Мясников напомнил, что сливочное масло содержит широкий спектр витаминов и минералов. Среди них — витамины А, В, С, D, Е и К, а также магний, цинк, калий, фосфор и железо. Эти компоненты положительно сказываются на состоянии кожи и волос, укрепляют иммунитет и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление масла, подчеркнул врач, может стабилизировать уровень холестерина в крови, при этом улучшая общее самочувствие человека.

Масло для жарки: мифы и реальность

Особое внимание Мясников уделил популярному заблуждению о том, что сливочное масло нельзя использовать для жарки. Он отметил, что топленое масло является отличным вариантом для приготовления пищи на сковороде или в духовке. В отличие от растительных масел, которые при сильном нагреве начинают выделять потенциально вредные вещества, сливочное масло при жарке не наносит организму никакого вреда. Основу продукта составляет насыщенный жир, который стабилен при термической обработке и сохраняет свои полезные свойства.

«Я бы покупал 82-процентное масло. А какой смысл экономить? Честно говоря, не могу дать ответ на этот вопрос», — Он подчеркнул, что нет причин отказываться от качественного масла даже при приготовлении горячих блюд.

Советы врача: как выбирать и использовать

Мясников рекомендовал россиянам смело включать сливочное масло в повседневное питание. Для жарки лучше всего подходит топленое масло, которое выдерживает высокие температуры, не теряя полезных свойств. По словам Мясникова, отказываться от сливочного масла из-за страха перед жирами или калориями не имеет смысла, особенно если речь идет о высококачественном продукте.

Доктор Мясников завершил свою рекомендацию простыми, но важными словами: использовать сливочное масло можно и нужно без излишней экономии, ориентируясь на качество, а не на цену.