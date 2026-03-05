В Кыргызстане бывший заключённый улетел из колонии на вертолёте

В Кыргызстане бывший заключённый и основатель сети вебкам‑студий Даниэль Ажиев после освобождения покинул исправительную колонию № 8 в селе Петровка на вертолёте. По данным МЧС республики, воздушное судно не приземлялось непосредственно на территории учреждения. Стоимость аренды вертолёта составила 268 тысяч сомов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

В Кыргызстане осуждённый за организацию вебкам‑студий Даниэль Ажиев после досрочного освобождения из исправительной колонии № 8 в селе Петровка покинул территорию учреждения на арендованном вертолёте. Информацию о вылете подтвердили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям республики. По уточнённым данным, воздушное судно не совершало посадку непосредственно внутри колонии.

Вертолёт приземлился на площадке, расположенной за пределами исправительного учреждения, после чего вылетел с Ажиевым на борту. Стоимость аренды воздушного судна составила 268 тысяч сомов, что эквивалентно более 1,5 миллиона тенге. В МЧС пояснили, что арендатором вертолёта выступил сторонний человек, а не сам освобождённый.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён момент взлёта вертолёта рядом с колонией. Видеозапись обсудили пользователи, отметив необычность ситуации.

Даниэль Ажиев вышел на свободу досрочно в феврале 2026 года после помилования, оформленного президентом Кыргызстана. Члены его семьи подтвердили, что освобождение стало возможным именно благодаря президентскому указу.

Осенью 2024 года Ажиев был приговорён к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом за организацию притонов, распространение порнографии и причинение имущественного ущерба. Суд также лишил его права заниматься предпринимательской деятельностью в течение двух лет.

Случай вызвал широкий резонанс в обществе и социальных сетях Кыргызстана, где пользователи обсуждают, что использование вертолёта при освобождении выглядит необычно и привлекает внимание к вопросам исполнения наказаний и практики применения президентского помилования.