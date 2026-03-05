18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.03.2026, 15:06

В Кыргызстане бывший заключённый улетел из колонии на вертолёте

В Кыргызстане бывший заключённый и основатель сети вебкам‑студий Даниэль Ажиев после освобождения покинул исправительную колонию № 8 в селе Петровка на вертолёте. По данным МЧС республики, воздушное судно не приземлялось непосредственно на территории учреждения. Стоимость аренды вертолёта составила 268 тысяч сомов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр видео
Кадр видео

В Кыргызстане осуждённый за организацию вебкам‑студий Даниэль Ажиев после досрочного освобождения из исправительной колонии № 8 в селе Петровка покинул территорию учреждения на арендованном вертолёте. Информацию о вылете подтвердили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям республики. По уточнённым данным, воздушное судно не совершало посадку непосредственно внутри колонии.

Вертолёт приземлился на площадке, расположенной за пределами исправительного учреждения, после чего вылетел с Ажиевым на борту. Стоимость аренды воздушного судна составила 268 тысяч сомов, что эквивалентно более 1,5 миллиона тенге. В МЧС пояснили, что арендатором вертолёта выступил сторонний человек, а не сам освобождённый.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён момент взлёта вертолёта рядом с колонией. Видеозапись обсудили пользователи, отметив необычность ситуации.

Даниэль Ажиев вышел на свободу досрочно в феврале 2026 года после помилования, оформленного президентом Кыргызстана. Члены его семьи подтвердили, что освобождение стало возможным именно благодаря президентскому указу.

Осенью 2024 года Ажиев был приговорён к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом за организацию притонов, распространение порнографии и причинение имущественного ущерба. Суд также лишил его права заниматься предпринимательской деятельностью в течение двух лет.

Случай вызвал широкий резонанс в обществе и социальных сетях Кыргызстана, где пользователи обсуждают, что использование вертолёта при освобождении выглядит необычно и привлекает внимание к вопросам исполнения наказаний и практики применения президентского помилования.

