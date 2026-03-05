18+
05.03.2026, 16:54

Россиянин попал в изолятор в Малайзии из-за царапины в лифте элитного отеля

Новости Мира 0 534

В Куала-Лумпуре разгорелся скандал с участием российского туриста, который оказался в изоляторе после случайного контакта с лифтом в элитном отеле. Ситуация, вызывающая вопросы о правах туристов и методах взыскания ущерба со стороны отелей, уже обросла деталями и противоречиями, сообщает Lada.kz. 

Фото: koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM
Фото: koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

Турист стал подозреваемым за мгновение

По информации Telegram-канала Shot, инцидент произошел в престижном комплексе DeFace Platinum Suites. Россиянин Александр вместе с супругой зашел в лифт, где случайно провел рукой по ранее поврежденной поверхности кабины. Сотрудники отеля, просмотрев запись с камер видеонаблюдения, решили, что именно он стал причиной появления новой царапины.

В результате на туриста было составлено заявление о порче имущества, и его задержали до выяснения обстоятельств. На время разбирательства россиянин оказался в изоляторе, что вызвало волну обсуждений в сети о чрезмерной строгости местных отельных правил и способах защиты прав постояльцев.

Финансовые претензии и отказ идти на компромисс

Администрация отеля якобы потребовала от россиянина сумму около 800 тысяч рублей для «урегулирования ситуации», однако жена постояльца категорически отказалась от такой сделки. При этом сроки пребывания туристов в Малайзии близились к завершению, а визы подходили к концу, что оставляло их в неопределенной ситуации.

История подчеркивает сложность взаимодействия иностранных гостей с представителями местного сервиса, где даже случайное прикосновение к имуществу может привести к обвинениям и материальным претензиям.

Подозрения на системную практику

Случай россиянина в Малайзии не уникален. По данным Telegram-канала Shot, подобные претензии к туристам ранее уже возникали. Некоторые постояльцы сообщали, что отельная администрация предъявляет обвинения в порче техники и мебели, даже если фактических доказательств нет. Часто в таких ситуациях депозит не возвращается, а туристы оказываются вынуждены платить за мнимый ущерб или покидать отель, не имея возможности урегулировать конфликт.

Реакция и общественный резонанс

Инцидент вызвал активное обсуждение в социальных сетях и мессенджерах. Многие пользователи отмечают, что подобные истории создают атмосферу неопределенности для туристов, которые могут оказаться «заложниками» чрезмерно строгих правил отеля. Эксперты советуют путешественникам внимательно изучать условия проживания, фиксировать состояние номеров и техники при заселении, а также обращаться за помощью к консульским службам в случае конфликтных ситуаций.

0
0
0
