Ученые предупредили о неожиданной опасности трех популярных овощей и фруктов

Ученые бьют тревогу: привычные фрукты и овощи, которые мы ежедневно употребляем, могут стать источником неожиданных угроз для здоровья. Исследование, опубликованное в журнале International Journal of Hygiene and Environmental Health (IJHEH), показало, что некоторые популярные продукты питания способны повышать концентрацию пестицидов в организме человека, что в долгосрочной перспективе может иметь серьезные последствия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Новые данные о пестицидах в рационе

Команда исследователей из Environmental Working Group проанализировала данные о содержании пестицидов в овощах и фруктах, собранные Министерством сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture) в период с 2013 по 2018 годы. Эти данные сопоставлялись с информацией о рационе участников национального исследования здоровья и питания (National Health and Nutrition Examination Survey) и анализами их мочи, проведенными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention).

В исследовании приняли участие 1837 человек, и ученые смогли установить прямую связь между употреблением продуктов с повышенным содержанием пестицидов и уровнем химических веществ в организме.

Клубника, шпинат и сладкий перец под пристальным вниманием

Особое внимание в исследовании было уделено продуктам, которые традиционно считаются полезными: клубнике, шпинату и сладкому перцу. Именно на этих овощах и фруктах чаще всего обнаруживаются остатки агрохимикатов, и люди, регулярно включающие их в рацион, демонстрировали более высокие показатели пестицидов в моче.

«Наши результаты ясно показывают, что уровень пестицидов в организме напрямую связан с тем, что мы едим», — отметила ведущий автор исследования Алексис Темкин. Она подчеркнула, что овощи и фрукты по-прежнему являются важной частью здорового питания, но вместе с ними в организм могут попадать химические остатки, о которых потребители часто не подозревают.

Индекс пищевого воздействия пестицидов

Для оценки риска ученые разработали специальный «индекс пищевого воздействия пестицидов». Он учитывал частоту обнаружения химических веществ на продуктах, их концентрацию и токсичность. Такой подход позволил более точно понять, какие продукты и в каком объеме способствуют накоплению пестицидов в организме.

Результаты исследования подчеркивают, что влияние на организм оказывает не один конкретный химический агент, а целые смеси пестицидов. При этом существующие методы биомониторинга способны отслеживать лишь небольшую часть этих веществ, оставляя значительную часть воздействия «невидимой» для традиционных анализов.

Последствия и предостережения

Пестициды связывают с повышенным риском развития онкологических заболеваний, нарушениями репродуктивной системы, гормональными сбоями и повреждением нервной системы у детей. Учитывая, что основной путь попадания этих химикатов в организм для большинства людей — питание, исследование поднимает важный вопрос о необходимости контроля качества продуктов и информированности потребителей.

Авторы подчеркивают, что несмотря на риски, отказ от фруктов и овощей не является решением. Вопрос стоит скорее в поиске способов минимизации воздействия, включая тщательное мытье, выбор органических продуктов и более широкий мониторинг химических веществ в продуктах питания.