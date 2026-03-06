18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.03.2026, 15:00

В Венгрии задержали экс-генерала украинских спецслужб по подозрению в отмывании денег

Новости Мира 0 417

Венгерские правоохранительные органы арестовали семерых граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинской разведки. Официальное заявление о задержаниях сделало Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV). Подозрения касаются масштабного отмывания денег и незаконной перевозки крупных сумм наличных и золота через европейские границы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Bryan R. Smith/AP
Фото: Bryan R. Smith/AP

Огромные суммы и золото на дороге из Австрии

По данным NAV, задержанные планировали транспортировать через Венгрию два бронированных автомобиля, загруженных наличными и ценными металлами. В общей сложности речь идет о 40 миллионах долларов, 35 миллионах евро и 9 килограммах золота, предназначенных для доставки на территорию Украины. Оперативники подчеркнули, что расследование уголовного дела продолжается, а подробности схемы и причастные лица находятся на стадии проверки.

Политический фон осложняет ситуацию

Задержания украинцев произошли на фоне дипломатической напряженности между Киевом и Будапештом. 4 марта МИД Украины вызвал венгерского дипломата и выразил протест в связи с освобождением президентом России Владимиром Путиным двух закарпатских венгров, мобилизованных в украинскую армию. В ответ министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал действия Киева, заявив, что украинская столица полностью утратила здравый смысл.

Эксперты отмечают, что дело о предполагаемом отмывании денег может осложнить дипломатические отношения Украины и Венгрии, особенно учитывая уже существующую напряженность на фоне международных политических маневров.

Международный резонанс и возможные последствия

Случай с экс-генералом украинских спецслужб привлек внимание международных СМИ и финансовых регуляторов. По мнению аналитиков, подобные аресты могут стать сигналом для европейских стран о необходимости усиления контроля над потоками наличности и драгоценных металлов, пересекающими границы.

Судьба задержанных, а также судьба предполагаемых средств, которые они планировали транспортировать, пока неизвестны. В NAV заявили, что расследование продолжается, и будут предприняты все меры для выяснения всех деталей этого резонансного дела.

0
0
0
