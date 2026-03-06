Черный чай оказался тайным оружием против гипертонии

В мире привычных утренних ритуалов и ежедневных напитков исследователи вновь обратили внимание на черный чай, который многие воспринимают лишь как бодрящий напиток. Врач Джессика Брэнтли-Лопес заявила, что регулярное употребление черного чая может оказывать защитное действие на сердечно-сосудистую систему и снижать риск развития гипертонии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Shutterstock

Как черный чай влияет на давление

В беседе с изданием Eating Well Брэнтли-Лопес пояснила, что черный чай способен снижать систолическое артериальное давление — то самое максимальное значение давления, которое играет ключевую роль в профилактике сердечных заболеваний и инсульта. По словам врача, поддержание систолического давления в нормальном диапазоне значительно уменьшает нагрузку на сердце и сосуды, снижая риск серьезных осложнений.

Полифенолы: секрет полезного эффекта

Главная заслуга черного чая, по мнению Брэнтли-Лопес, заключается в его богатом содержании полифенолов. Эти соединения способствуют улучшению функционирования кровеносных сосудов, повышая их эластичность и снижая нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Полифенолы также содержатся во фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах и орехах, однако именно черный чай обеспечивает их удобную и приятную форму для ежедневного употребления.

Защита от холестерина и атеросклероза

Врач отметила, что полифенолы черного чая помогают снижать уровень общего и "вредного" холестерина, что является важной профилактической мерой против атеросклероза. Этот эффект особенно ценен, учитывая, что многие привычные продукты и напитки могут способствовать накоплению холестерина и повышению давления.

Кофеин в черном чае: вред или польза?

Несмотря на то, что черный чай содержит кофеин, который может временно повышать давление, регулярное его употребление демонстрирует обратный эффект — снижение риска гипертонии на 10 процентов. Брэнтли-Лопес подчеркнула, что для достижения пользы от напитка лучше употреблять его без сахара, молока или других добавок, которые могут снизить эффект полифенолов и увеличить калорийность.

Простая привычка для здоровья сердца

Врач рекомендует включать черный чай в ежедневный рацион как часть здорового образа жизни. Этот напиток не только помогает регулировать давление и поддерживать сосуды в тонусе, но и может стать приятным ритуалом для начала дня или вечернего отдыха. По словам Брэнтли-Лопес, несколько чашек качественного черного чая в день способны стать реальной профилактической мерой против сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.