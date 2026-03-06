18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.03.2026, 16:06

Черный чай оказался тайным оружием против гипертонии

Новости Мира 0 459

В мире привычных утренних ритуалов и ежедневных напитков исследователи вновь обратили внимание на черный чай, который многие воспринимают лишь как бодрящий напиток. Врач Джессика Брэнтли-Лопес заявила, что регулярное употребление черного чая может оказывать защитное действие на сердечно-сосудистую систему и снижать риск развития гипертонии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Как черный чай влияет на давление

В беседе с изданием Eating Well Брэнтли-Лопес пояснила, что черный чай способен снижать систолическое артериальное давление — то самое максимальное значение давления, которое играет ключевую роль в профилактике сердечных заболеваний и инсульта. По словам врача, поддержание систолического давления в нормальном диапазоне значительно уменьшает нагрузку на сердце и сосуды, снижая риск серьезных осложнений.

Полифенолы: секрет полезного эффекта

Главная заслуга черного чая, по мнению Брэнтли-Лопес, заключается в его богатом содержании полифенолов. Эти соединения способствуют улучшению функционирования кровеносных сосудов, повышая их эластичность и снижая нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Полифенолы также содержатся во фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах и орехах, однако именно черный чай обеспечивает их удобную и приятную форму для ежедневного употребления.

Защита от холестерина и атеросклероза

Врач отметила, что полифенолы черного чая помогают снижать уровень общего и "вредного" холестерина, что является важной профилактической мерой против атеросклероза. Этот эффект особенно ценен, учитывая, что многие привычные продукты и напитки могут способствовать накоплению холестерина и повышению давления.

Кофеин в черном чае: вред или польза?

Несмотря на то, что черный чай содержит кофеин, который может временно повышать давление, регулярное его употребление демонстрирует обратный эффект — снижение риска гипертонии на 10 процентов. Брэнтли-Лопес подчеркнула, что для достижения пользы от напитка лучше употреблять его без сахара, молока или других добавок, которые могут снизить эффект полифенолов и увеличить калорийность.

Простая привычка для здоровья сердца

Врач рекомендует включать черный чай в ежедневный рацион как часть здорового образа жизни. Этот напиток не только помогает регулировать давление и поддерживать сосуды в тонусе, но и может стать приятным ритуалом для начала дня или вечернего отдыха. По словам Брэнтли-Лопес, несколько чашек качественного черного чая в день способны стать реальной профилактической мерой против сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь