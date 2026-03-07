18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
06.03.2026, 19:17

Ограничения на съемку в самолете: новые правила для пассажиров в полете

Новости Мира 0 424

Многие путешественники привыкли делать снимки во время полета — облака из иллюминатора или вид крыла самолета. Однако бортпроводники иногда предупреждают пассажиров, что фотографировать нельзя, что вызывает недоумение. Эксперты рассказали, в каких случаях съемка действительно может быть ограничена и почему такие правила вводятся, сообщает Lada.kz   со ссылкой на The Independent.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Почему иногда запрещают фотографировать в самолете

Многие пассажиры любят делать снимки во время полета — фотографировать облака из иллюминатора, вид крыла самолета или поднос с бортовым питанием. Иногда экипаж неожиданно предупреждает: фотографировать нельзя, хотя прямого запрета на съемку в самолете, как правило, нет. Такие объявления вызывают вопросы у путешественников.

Эксперты объясняют, что официально закон о запрете фотографировать во время полета отсутствует. Но окончательное решение о съемке на борту принимает экипаж самолета. Согласно правилам, если фотографирование «не угрожает безопасности в салоне», то вопрос оставляется на усмотрение капитана и членов экипажа конкретного рейса.

Примеры запретов на рейсах

Иногда пассажиры слышат объявления от бортпроводников вроде:

«Пассажирам не разрешается фотографировать во время этого рейса без предварительного разрешения авиакомпании».

Такое сообщение недавно прозвучало на одном из рейсов авиакомпании, когда даже обычный снимок облаков из окна оказался под запретом для пассажиров.

Политика авиакомпаний и уважение к окружающим

Хотя общего запрета нет, каждая авиакомпания может самостоятельно устанавливать свои правила съемки. В большинстве случаев ограничения вводятся из соображений уважения к окружающим и защиты приватности других пассажиров или членов экипажа.

Некоторые авиаперевозчики вводят строгие правила, запрещая снимать сотрудников или других людей в салоне без их согласия. В других случаях съемка разрешена, если она не мешает другим пассажирам и не нарушает правила поведения на борту.

Особые случаи и международная практика

Кроме того, в некоторых странах или у отдельных перевозчиков правила могут быть более жёсткими. Например, отдельные авиакомпании полностью запрещают фотографирование в салоне самолета, если это может нарушить безопасность или привести к конфликтным ситуациям.

Рекомендации для пассажиров

Эксперты советуют пассажирам придерживаться нескольких простых правил:

  • фотографировать можно, если это не мешает безопасности полета;

  • не стоит снимать других людей или членов экипажа без разрешения;

  • если экипаж просит прекратить съемку — нужно выполнить просьбу;

  • в случае сомнений лучше заранее спросить у бортпроводников.

Большинство случаев, например фотографии облаков, крыла самолета или своего места в салоне, не вызывают проблем. Но правила могут отличаться от рейса к рейсу и авиакомпании к авиакомпании, поэтому стоит уточнять их заранее.

