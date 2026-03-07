Исследование показало, что ядерную войну переживут только две страны в мире

Новое исследование, опубликованное британским изданием Mirror, потрясло мир: по расчетам ученых, глобальная ядерная война может стереть с лица планеты большинство стран, оставив лишь две территории в относительной безопасности — Австралию и Новую Зеландию. Эти выводы основаны на моделировании последствий применения всего арсенала современных ядерных держав, насчитывающего около 12 тысяч боеголовок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Огненные шары и мгновенное разрушение

По данным ученых, температура в эпицентрах ядерных взрывов может достигать 100 миллионов градусов Цельсия. Мгновенно испаряющиеся города станут причиной гибели миллионов людей, а земля вокруг превратится в зону полного разрушения. Однако главная угроза человечеству после этого — не сами взрывы, а долгосрочные последствия, известные как «ядерная зима».

Десятилетнее похолодание и глобальный голод

Эксперт по сценариям ядерного апокалипсиса Энни Джейкобсон, автор книги «Ядерная война: сценарий», подробно описывает, что произойдет после массированных ударов. По ее словам, сажа и пепел от сгоревших городов закроют солнце, вызвав десятилетнее похолодание. Штаты и регионы, которые сегодня являются аграрными, такие как Айова в США, превратятся в непригодные для сельского хозяйства территории. Глобальный голод станет основной угрозой даже для тех, кто выживет в первые часы катастрофы.

«Примерно три миллиарда человек могут пережить первоначальные взрывы, но их жизнь уже не будет привычной», — предупреждает Джейкобсон.

Почему выживут только Австралия и Новая Зеландия

Ученые выделяют ряд уникальных факторов, которые позволяют этим странам претендовать на относительно безопасное существование после ядерной войны. Во-первых, географическая удаленность от крупных ядерных держав минимизирует вероятность прямого удара. Во-вторых, территории Австралии и Новой Зеландии обладают достаточными ресурсами для производства продовольствия даже в условиях резкого похолодания. В-третьих, низкая плотность населения и относительно небольшое количество стратегических объектов делают эти страны менее привлекательными целями для атак.

Жизнь после апокалипсиса: не рай, а выживание

Тем не менее, ученые подчеркивают, что жизнь в этих странах будет далека от комфорта и привычного порядка. Людям придется бороться за еду, строить подземные убежища и жить в условиях ограниченного света из-за разрушения озонового слоя и повышенной радиационной угрозы. По сути, даже выжившие столкнутся с совершенно новым, экстремальным миром, где привычные технологии и социальные структуры перестанут функционировать.