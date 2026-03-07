Актриса сериала «СашаТаня» погибла в ДТП вместе с дочерью

45-летняя актриса Екатерина Ведунова и ее 15-летняя дочь погибли в результате автокатастрофы, передает Lada.kz со ссылкой на «АиФ» .

Фото: instagram.com/vedynova_ekaterina/

Российская актриса Екатерина Ведунова трагически погибла вместе со своей 15-летней дочерью, сообщила подруга артистки Марианна Прядко-Белоусова.

По словам Прядко-Белоусовой, трагедия произошла 4 марта, когда Ведунова вместе с дочерью ехала в автомобиле с незнакомым водителем. Женщина уточнила, что за рулем находился пожилой мужчина.

В Госавтоинспекции подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Авария произошла поздним вечером 4 марта в Зубово-Полянском районе. По предварительным данным, 77-летний водитель автомобиля, двигавшегося в сторону Москвы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, направлявшейся в сторону Пензы.

В результате ДТП 45-летняя Екатерина Ведунова скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Ее 15-летняя дочь была доставлена в больницу, однако спасти девочку не удалось – она умерла в медицинском учреждении.

Екатерина Ведунова известна по ролям в российских телесериалах «СашаТаня», «Великолепная пятерка», «Универ. Новая общага» и «Чернобыль». Последним проектом с участием актрисы стал 13-й сезон сериала «Склифосовский», премьера которого запланирована на телевидении в 2026 году.