Гастроэнтеролог назвала продукты, которые сильнее всего вредят кишечнику

Гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Наталья Мотылева рассказала, какие продукты оказывают наиболее негативное влияние на здоровье желудочно-кишечного тракта, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Фото: Pixabay

По ее словам, самой вредной категорией пищи для кишечника являются ультрапереработанные продукты.

Специалист пояснила, что регулярное употребление более 500 граммов колбасы, сосисок или ветчины в неделю повышает риск развития колоректального рака – злокачественного новообразования слизистой оболочки толстой или прямой кишки.

Кроме того, вред для кишечника могут наносить и другие ультрапереработанные продукты, включая фастфуд, чипсы и сладкие газированные напитки. По словам врача, рацион, в котором преобладает подобная пища и напитки, снижает разнообразие кишечной микрофлоры. Это, в свою очередь, может приводить к нарушениям пищеварения, снижению иммунитета и развитию воспалительных заболеваний кишечника.

Мотылева также отметила, что ультрапереработанные продукты часто содержат большое количество пищевых добавок. Например, искусственные подсластители и различные эмульгаторы способны вызывать диарею, а избыток сахара и соли может приводить к вздутию живота.

Помимо этого, чрезмерное количество добавленных сахаров или фруктозы в таких продуктах нарушает перистальтику кишечника. Это может вызывать боли в животе и повышенное газообразование, что также негативно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта.