Гастроэнтеролог назвала продукты, которые сильнее всего вредят кишечнику

Гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Наталья Мотылева рассказала, какие продукты оказывают наиболее негативное влияние на здоровье желудочно-кишечного тракта, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.
По ее словам, самой вредной категорией пищи для кишечника являются ультрапереработанные продукты.
Специалист пояснила, что регулярное употребление более 500 граммов колбасы, сосисок или ветчины в неделю повышает риск развития колоректального рака – злокачественного новообразования слизистой оболочки толстой или прямой кишки.
Кроме того, вред для кишечника могут наносить и другие ультрапереработанные продукты, включая фастфуд, чипсы и сладкие газированные напитки. По словам врача, рацион, в котором преобладает подобная пища и напитки, снижает разнообразие кишечной микрофлоры. Это, в свою очередь, может приводить к нарушениям пищеварения, снижению иммунитета и развитию воспалительных заболеваний кишечника.
Мотылева также отметила, что ультрапереработанные продукты часто содержат большое количество пищевых добавок. Например, искусственные подсластители и различные эмульгаторы способны вызывать диарею, а избыток сахара и соли может приводить к вздутию живота.
Помимо этого, чрезмерное количество добавленных сахаров или фруктозы в таких продуктах нарушает перистальтику кишечника. Это может вызывать боли в животе и повышенное газообразование, что также негативно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта.
