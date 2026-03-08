18+
07.03.2026, 19:29

Дерматолог объяснила, как отличить сухую кожу от обезвоженной

Новости Мира 0 440

Дерматолог Полина Ражева рассказала, что тусклая и шелушащаяся кожа не всегда указывает на сухой тип, а иногда сигнализирует о временном обезвоживании, передает Lada.kz со ссылкой на «Доктора Питера».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Дерматолог Полина Ражева пояснила, как правильно различать сухую кожу и обезвоженную, чтобы подобрать эффективный уход. Она подчеркнула, что тусклость, шелушение и ощущение стянутости лица не всегда означают, что кожа требует исключительно жирного крема.

Сухая кожа – это генетически обусловленный тип кожи, при котором сальные железы вырабатывают мало кожного сала. Из-за этого защитный липидный барьер ослаблен, и влага испаряется быстрее. Для такого типа кожи характерны тонкая и матовая поверхность, почти незаметные поры, раннее появление морщин и ощущение стянутости после умывания. Улучшение состояния обычно наступает после нанесения плотного увлажняющего крема. Уход за сухой кожей должен поддерживать защитный барьер, поэтому рекомендуются мягкие пенки, молочко или гидрофильные масла для очищения и более насыщенные кремы для увлажнения.

Обезвоженная кожа – это временное состояние, которое может возникнуть у любого человека, даже с жирным или комбинированным типом кожи. Причина – недостаток влаги в верхнем слое эпидермиса. Признаками обезвоженности являются тусклый цвет лица, шелушение, ощущение «песка» на лице, стянутость, проходящая после крема, а также сочетание шелушения с жирным блеском. В этом случае важно именно увлажнение, поэтому лучше использовать легкие средства – сыворотки, флюиды и кремы с легкой текстурой.

Базовые правила ухода для всех типов кожи включают регулярное потребление воды (примерно 1,5-2 литра в день при отсутствии противопоказаний), использование увлажнителя в сухих помещениях, умывание теплой или слегка прохладной водой и умеренное применение жирных кремов. Спиртовые лосьоны могут пересушивать кожу и их лучше избегать.

Когда обращаться к врачу: если привычный уход не помогает, кожа остаётся сухой, раздражённой или чувствительной, проявляются зуд, жжение, покалывание, высыпания, корочки или мокнущие участки, а также наблюдаются четкие покраснения, уплотнения, бугорки или пузырьки.

