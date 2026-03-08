Астрономы обнаружили потенциально обитаемую экзопланету

Ученые сообщили об открытии экзопланеты возле звезды GJ 887, которая находится в обитаемой зоне и может иметь условия для существования воды, передает Lada.kz со ссылкой на hibiny.ru .

Фото: astronomy.com

Астрономы сообщили об обнаружении новой экзопланеты, которая может обладать условиями, пригодными для существования жизни. Об открытии сообщается в научном журнале Astronomy.

Планета расположена на расстоянии около десяти световых лет от Земли и обращается вокруг звезды GJ 887. Ранее у этой звезды уже были обнаружены две экзопланеты, однако ученые предполагали, что их может быть больше.

Используя высокоточные спектрографы, установленные на телескопах обсерватории Ла-Силла в Чили, исследователи пришли к выводу, что в системе может находиться до пяти экзопланет. При этом одна из них располагается в так называемой обитаемой зоне – области вокруг звезды, где температура позволяет существовать воде в жидком состоянии.

Новая планета совершает полный оборот вокруг своей звезды за 51 день. По оценкам ученых, условия на ее поверхности могут быть благоприятными для наличия воды.

Масса объекта примерно в шесть раз превышает массу Земли. По классификации астрономов, такие небесные тела относят к категории «суперземель» – планет, которые крупнее Земли, но меньше Нептуна.

Близость планеты GJ 887 d к Земле делает ее одной из перспективных целей для будущих астрономических наблюдений. Ученые рассчитывают, что новые телескопы смогут исследовать ее атмосферу и, возможно, обнаружить признаки жизни.

Стоит отметить, что первую планету за пределами Солнечной системы ученые обнаружили в 1992 году. С тех пор число известных экзопланет превысило пять тысяч. Большинство из них находятся в пределах нашей галактики – Млечного Пути.

Современные мощные телескопы позволяют исследователям изучать размеры таких планет, их состав и особенности поверхности. При этом многие из обнаруженных объектов состоят из тех же химических элементов, что и планеты Солнечной системы.