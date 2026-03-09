18+
09.03.2026, 15:24

Общение с одним «токсичным» родственником ускоряет старение на 1,5%

Новости Мира 0 476

Недавние исследования показывают, что не только вредные привычки и болезни, но и напряженные отношения с окружающими способны ускорять старение организма. Ученые отмечают: регулярное общение с раздражающими или эмоционально тяжелыми людьми оказывает измеримый эффект на биологический возраст, делая его выше, чем у тех, кто окружен поддерживающими и спокойными людьми, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Биологическое старение под микроскопом: как стресс влияет на клетки

Специалисты из области психологии и биологии изучили более 2300 добровольцев, используя передовые методы анализа ДНК. Так называемые эпигенетические маркеры позволили определить, насколько быстро стареют клетки организма у каждого участника. Эти маркеры давно используются для оценки биологического возраста, который не всегда совпадает с календарным, и могут показывать, как внутренние и внешние стрессоры отражаются на здоровье.

Каждый «токсичный» контакт добавляет месяцы к возрасту

Помимо анализа ДНК, участники исследования подробно описывали свой круг общения, отмечая людей, с которыми взаимодействие вызывает сильное напряжение или стресс. Результаты оказались впечатляющими: 28,8% участников сообщили о регулярном контакте хотя бы с одним таким человеком. У женщин этот показатель был заметно выше, чем у мужчин.

На основании этих данных ученые установили, что наличие одного «токсичного» человека в близком окружении связано с ускорением биологического старения примерно на 1,5%. В среднем это означает, что у людей с напряженным кругом общения биологический возраст превышает календарный примерно на девять месяцев.

Не случайные знакомые, а близкие люди наиболее опасны

Особенно сильное влияние на организм оказывают не просто знакомые, а близкие — друзья и родственники. Исследователи объясняют это частотой контактов и высокой эмоциональной нагрузкой, которую невозможно полностью контролировать. Постоянный стресс из-за конфликтов или тяжёлого общения оказывает на организм воздействие, схожее с хроническим стрессом: повышается нагрузка на нервную систему, нарушается сон и активизируются воспалительные процессы, что в конечном итоге ускоряет старение клеток.

Почему это важно для вашего здоровья

Эти данные подчеркивают, насколько социальная среда и качество отношений важны для здоровья. Даже если кажется, что негативные взаимодействия незначительны, их накопительный эффект способен влиять на биологические процессы в организме. Ученые рекомендуют внимательно анализировать круг общения и, при возможности, минимизировать контакты с людьми, вызывающими постоянный стресс, чтобы замедлить процесс старения и сохранить здоровье.

Комментарии

0 комментарий(ев)
