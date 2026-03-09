На границе Румынии был задержан гражданин Украины, который попытался нелегально пересечь границу, используя небольшой самолет вместо обычного пункта пропуска. Об этом сообщает румынский телеканал Digi 24, уточняя, что мужчина теперь находится под следствием, передает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
Согласно информации СМИ, нарушение произошло утром воскресенья в населенном пункте Фрэтэуций Векь, уезд Сучава. Украинец, по данным телеканала, пролетел границу на частном самолете, не имея при себе необходимых документов и разрешений на полет.
После приземления нарушителя сразу доставили в офис пограничной полиции для проведения официального разбирательства. Там с ним проводят процессуальные действия, а также выясняют обстоятельства и мотивы, которые побудили гражданина пойти на столь рискованный шаг.
По факту происшествия румынские правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Обвинения включают «мошенническое пересечение государственной границы» и «управление воздушным судном лицом, не имеющим необходимых документов». Власти отмечают, что такие нарушения являются серьезным правонарушением и могут повлечь значительные штрафы, а в некоторых случаях — тюремное заключение.
Отдельно в сообщении телеканала Digi 24 подчеркивается, что на фоне происходящего на Украине многие граждане сталкиваются с трудностями из-за нехватки личного состава в Вооруженных силах. Принудительные меры, применяемые сотрудниками военкоматов для задержания подлежащих мобилизации, часто становятся предметом скандалов и вызывают массовое недовольство среди населения.
Эксперты отмечают, что именно такие социально-политические обстоятельства могут стимулировать отдельных граждан на попытки обхода законодательства, включая экстремальные способы пересечения границ.
Случай с украинцем показывает, что даже полет на небольшом самолете над границей — не гарантия безнаказанности. Пограничная служба Румынии подчеркнула, что каждое нарушение фиксируется, и меры реагирования со стороны правоохранительных органов становятся неизбежными.
Несмотря на необычность метода, действия мужчины квалифицированы как преступление, и теперь он рискует столкнуться с серьезными юридическими последствиями, включая уголовное преследование.
Комментарии1 комментарий(ев)