18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.03.2026, 16:57

Украинец нелегально пересек границу с Румынией на небольшом самолете

Новости Мира 0 463

На границе Румынии был задержан гражданин Украины, который попытался нелегально пересечь границу, используя небольшой самолет вместо обычного пункта пропуска. Об этом сообщает румынский телеканал Digi 24, уточняя, что мужчина теперь находится под следствием, передает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© AP Photo / Vadim Ghirda
© AP Photo / Vadim Ghirda

Необычный способ пересечения границы

Согласно информации СМИ, нарушение произошло утром воскресенья в населенном пункте Фрэтэуций Векь, уезд Сучава. Украинец, по данным телеканала, пролетел границу на частном самолете, не имея при себе необходимых документов и разрешений на полет.

После приземления нарушителя сразу доставили в офис пограничной полиции для проведения официального разбирательства. Там с ним проводят процессуальные действия, а также выясняют обстоятельства и мотивы, которые побудили гражданина пойти на столь рискованный шаг.

Возбуждено уголовное дело

По факту происшествия румынские правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Обвинения включают «мошенническое пересечение государственной границы» и «управление воздушным судном лицом, не имеющим необходимых документов». Власти отмечают, что такие нарушения являются серьезным правонарушением и могут повлечь значительные штрафы, а в некоторых случаях — тюремное заключение.

Контекст украинской мобилизации

Отдельно в сообщении телеканала Digi 24 подчеркивается, что на фоне происходящего на Украине многие граждане сталкиваются с трудностями из-за нехватки личного состава в Вооруженных силах. Принудительные меры, применяемые сотрудниками военкоматов для задержания подлежащих мобилизации, часто становятся предметом скандалов и вызывают массовое недовольство среди населения.

Эксперты отмечают, что именно такие социально-политические обстоятельства могут стимулировать отдельных граждан на попытки обхода законодательства, включая экстремальные способы пересечения границ.

Риски и последствия

Случай с украинцем показывает, что даже полет на небольшом самолете над границей — не гарантия безнаказанности. Пограничная служба Румынии подчеркнула, что каждое нарушение фиксируется, и меры реагирования со стороны правоохранительных органов становятся неизбежными.

Несмотря на необычность метода, действия мужчины квалифицированы как преступление, и теперь он рискует столкнуться с серьезными юридическими последствиями, включая уголовное преследование.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Мужик все взвесил. Тюрьма а Румынии лучше окопа на фронте. Мало кто хочет умирать за чей то золотой унитаз
09.03.2026, 15:51
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь