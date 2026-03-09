На границе Румынии был задержан гражданин Украины, который попытался нелегально пересечь границу, используя небольшой самолет вместо обычного пункта пропуска. Об этом сообщает румынский телеканал Digi 24 , уточняя, что мужчина теперь находится под следствием, передает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© AP Photo / Vadim Ghirda

Необычный способ пересечения границы

Согласно информации СМИ, нарушение произошло утром воскресенья в населенном пункте Фрэтэуций Векь, уезд Сучава. Украинец, по данным телеканала, пролетел границу на частном самолете, не имея при себе необходимых документов и разрешений на полет.

После приземления нарушителя сразу доставили в офис пограничной полиции для проведения официального разбирательства. Там с ним проводят процессуальные действия, а также выясняют обстоятельства и мотивы, которые побудили гражданина пойти на столь рискованный шаг.

Возбуждено уголовное дело

По факту происшествия румынские правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Обвинения включают «мошенническое пересечение государственной границы» и «управление воздушным судном лицом, не имеющим необходимых документов». Власти отмечают, что такие нарушения являются серьезным правонарушением и могут повлечь значительные штрафы, а в некоторых случаях — тюремное заключение.

Контекст украинской мобилизации

Отдельно в сообщении телеканала Digi 24 подчеркивается, что на фоне происходящего на Украине многие граждане сталкиваются с трудностями из-за нехватки личного состава в Вооруженных силах. Принудительные меры, применяемые сотрудниками военкоматов для задержания подлежащих мобилизации, часто становятся предметом скандалов и вызывают массовое недовольство среди населения.

Эксперты отмечают, что именно такие социально-политические обстоятельства могут стимулировать отдельных граждан на попытки обхода законодательства, включая экстремальные способы пересечения границ.

Риски и последствия

Случай с украинцем показывает, что даже полет на небольшом самолете над границей — не гарантия безнаказанности. Пограничная служба Румынии подчеркнула, что каждое нарушение фиксируется, и меры реагирования со стороны правоохранительных органов становятся неизбежными.

Несмотря на необычность метода, действия мужчины квалифицированы как преступление, и теперь он рискует столкнуться с серьезными юридическими последствиями, включая уголовное преследование.