Нутрициолог рассказал о продуктах, помогающих худеть во сне

В сети можно найти сотни советов о том, что определённые продукты перед сном якобы помогают худеть. От яиц и кефира до грейпфрутов и ананасов – обещания кажутся соблазнительными. Но тренер и нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан развенчал этот миф, заявив, что похудение во сне невозможно, а ключ к снижению веса лежит в простом балансе калорий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM)

Почему «ночные помощники» в похудении не работают

По словам Брабечана, любое ощущение эффекта связано не с магическими свойствами продукта, а с общим дефицитом калорий. Яйца, например, действительно хорошо насыщают благодаря содержанию белка и жиров, что помогает избежать поздних перекусов печеньем и сладким. Если заменить привычный ужин, например, бутерброды с колбасой на пару варёных яиц с огурцом, общая калорийность снижается, и вес начинает постепенно уходить.

Кроме того, ночное уменьшение веса на весах часто объясняется потерей жидкости через дыхание и потоотделение, а также продвижением содержимого кишечника. «Вес утром может быть на 500–700 граммов меньше, но это никак не связано с «сжиганием жира во сне», – пояснил специалист.

Вечернее питание: важность белка и клетчатки

Чаще всего лишние калории поступают именно вечером. Люди забывают учитывать суточный баланс и компенсируют недоеденные за день калории «что-нибудь к сериалу» – хлеб, сыр, сладости. Это может добавить к рациону 500–1000 ккал, полностью нивелируя дневной дефицит.

Чтобы избежать переедания, Брабечан рекомендует включать в вечерний рацион продукты с высоким содержанием белка и клетчатки. Нежирный творог с зеленью, варёные яйца с салатом, кусочек рыбы или птицы, натуральный йогурт с ягодами обеспечивают сытость при минимуме калорий. Для сравнения, два варёных яйца содержат 140–160 ккал, а если добавить хлеб, сыр и майонез, калорийность возрастает до 300. Важно контролировать суммарный суточный калораж, а не полагаться на «магические» свойства еды перед сном.

Итог: снижение веса – это сумма маленьких решений

Главная мысль Брабечана проста: организм не переключается в режим «всё в жир» после восьми вечера. Снижение веса зависит от долгосрочного дефицита калорий и правильного распределения пищи в течение дня. Любые мифы о продуктах, которые «сжигают жир во сне», остаются лишь красивой легендой, которая не выдерживает научной проверки.