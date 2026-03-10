18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.03.2026, 19:35

Нутрициолог рассказал о продуктах, помогающих худеть во сне

Новости Мира 0 524

В сети можно найти сотни советов о том, что определённые продукты перед сном якобы помогают худеть. От яиц и кефира до грейпфрутов и ананасов – обещания кажутся соблазнительными. Но тренер и нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан развенчал этот миф, заявив, что похудение во сне невозможно, а ключ к снижению веса лежит в простом балансе калорий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM)
Фото: Shutterstock/FOTODOM)

Почему «ночные помощники» в похудении не работают

По словам Брабечана, любое ощущение эффекта связано не с магическими свойствами продукта, а с общим дефицитом калорий. Яйца, например, действительно хорошо насыщают благодаря содержанию белка и жиров, что помогает избежать поздних перекусов печеньем и сладким. Если заменить привычный ужин, например, бутерброды с колбасой на пару варёных яиц с огурцом, общая калорийность снижается, и вес начинает постепенно уходить.

Кроме того, ночное уменьшение веса на весах часто объясняется потерей жидкости через дыхание и потоотделение, а также продвижением содержимого кишечника. «Вес утром может быть на 500–700 граммов меньше, но это никак не связано с «сжиганием жира во сне», – пояснил специалист.

Вечернее питание: важность белка и клетчатки

Чаще всего лишние калории поступают именно вечером. Люди забывают учитывать суточный баланс и компенсируют недоеденные за день калории «что-нибудь к сериалу» – хлеб, сыр, сладости. Это может добавить к рациону 500–1000 ккал, полностью нивелируя дневной дефицит.

Чтобы избежать переедания, Брабечан рекомендует включать в вечерний рацион продукты с высоким содержанием белка и клетчатки. Нежирный творог с зеленью, варёные яйца с салатом, кусочек рыбы или птицы, натуральный йогурт с ягодами обеспечивают сытость при минимуме калорий. Для сравнения, два варёных яйца содержат 140–160 ккал, а если добавить хлеб, сыр и майонез, калорийность возрастает до 300. Важно контролировать суммарный суточный калораж, а не полагаться на «магические» свойства еды перед сном.

Итог: снижение веса – это сумма маленьких решений

Главная мысль Брабечана проста: организм не переключается в режим «всё в жир» после восьми вечера. Снижение веса зависит от долгосрочного дефицита калорий и правильного распределения пищи в течение дня. Любые мифы о продуктах, которые «сжигают жир во сне», остаются лишь красивой легендой, которая не выдерживает научной проверки.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь