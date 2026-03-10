18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.03.2026, 21:03

Такер Карлсон призвал молиться

Новости Мира

Американский журналист Такер Карлсон в социальной сети X призвал молиться для спасения мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Alex Brandon/AP
Фото: Alex Brandon/AP

Карлсон написал:

«Молитесь, чтобы заклятие рассеялось и мир был спасен». Эта необычная формулировка вызвала бурные обсуждения в медиа и социальных сетях, где многие пытаются понять, к чему именно относился журналист.

Обвинения в адрес Украины и Израиля

Ранее, в рамках своего подкаста, Карлсон критиковал внешнюю политику Украины, заявив, что правительство президента Владимира Зеленского поддерживает «настоящих нацистов». При этом журналист отметил, что Израиль находится в тесных отношениях с украинской администрацией. Эти заявления Карлсона вызвали широкий резонанс и спровоцировали дискуссии о влиянии внешней политики на глобальную стабильность и роли СМИ в формировании общественного мнения.

Конфликт с президентом США

5 марта текущего года президент Дональд Трамп публично раскритиковал Карлсона за несогласие с военной операцией США против Ирана. По словам главы Белого дома, журналист якобы «потерял ориентиры» и не разделяет цели движения MAGA (Make America Great Again), основной задачей которого, по мнению Трампа, является «спасти страну и снова сделать ее великой».

Осуждение военной кампании США и Израиля

С началом совместной операции Вашингтона и Тель-Авива против Ирана, Карлсон резко осудил действия союзников, охарактеризовав их как «абсолютно отвратительные и злые». Его слова подчеркивают растущее напряжение между журналистикой и официальной политикой, а также вызывают вопросы о границах свободы слова в контексте международных конфликтов.

Карлсон, известный своими резкими политическими оценками, вновь привлек внимание аудитории не только своими критическими высказываниями, но и необычной формой обращения к общественности — через призыв к молитве. Эксперты отмечают, что подобные заявления могут иметь как символический, так и стратегический эффект, усиливая медийное влияние личности на политические дискуссии в США и за их пределами.

