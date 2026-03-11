18+
11.03.2026, 15:15

Фотография руки может помочь выявить опасное заболевание

Новости Мира 0 528

Ученые из Kobe University разработали модель искусственного интеллекта, способную определять наличие опасного гормонального заболевания — акромегалии — всего по фотографии тыльной стороны руки. Исследование опубликовано в журнале The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism и открывает новые возможности ранней диагностики, особенно в случаях, когда болезнь долго остается незамеченной, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Акромегалия: незаметный враг

Акромегалия развивается из-за избыточной выработки гормона роста и чаще всего проявляется в среднем возрасте. Заболевание постепенно увеличивает размеры рук, стоп и черт лица. Без своевременного лечения оно способно вызывать тяжелые осложнения и сокращает среднюю продолжительность жизни примерно на десять лет.

Традиционная диагностика заболевания требует сложных лабораторных анализов и осмотра у эндокринолога, поэтому нередко болезнь обнаруживается уже на поздней стадии. Новый подход, основанный на анализе фотографий рук, может стать более простым, безопасным и анонимным методом выявления заболевания.

Фотография руки как диагностический инструмент

В рамках исследования ученые собрали данные 725 участников из 15 медицинских учреждений Японии. Примерно половина из них имела диагноз акромегалия. Для обучения и проверки алгоритма использовалось более 11 тысяч фотографий тыльной стороны руки с сжатым кулаком. Ладонь с уникальными линиями намеренно скрывали, чтобы сохранить конфиденциальность участников.

Использование исключительно тыльной стороны руки позволило алгоритму сосредоточиться на структурных изменениях кисти, связанных с заболеванием, без риска нарушения приватности пациентов.

Искусственный интеллект превзошел специалистов

Разработанная модель машинного обучения показала впечатляющую точность. Если алгоритм определял наличие акромегалии, вероятность реального заболевания составляла 88%. При отрицательном результате вероятность отсутствия болезни достигала 93%. Для сравнения, точность специалистов-эндокринологов, которым показывали те же фотографии, оказалась ниже.

Такой результат свидетельствует о высокой эффективности ИИ в ранней диагностике редких заболеваний и открывает перспективы для применения подобных технологий в клинической практике.

Перспективы и новые горизонты

Исследователи планируют расширить испытания алгоритма на более крупных и разнообразных выборках, чтобы подтвердить его универсальность. Кроме того, ученые изучают возможность применения подобных моделей для выявления других заболеваний, проявляющихся в изменениях рук, включая ревматоидный артрит и анемию.

Подобные технологии могут в будущем стать частью инструментов телемедицины, позволяя диагностировать заболевания быстро, безопасно и с минимальным контактом с пациентом.

