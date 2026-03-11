Зацепин объяснил, почему в свои 100 лет не чувствует усталости

Легендарный композитор Александр Зацепин, отметивший столетний юбилей, рассказал о своем отношении к работе и объяснил, почему даже в таком возрасте не ощущает усталости. По словам музыканта, главным источником бодрости для него остается творчество, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Абзац» .

Фото © Анастасия Романова / Абзац

В беседе с журналистами композитор признался, что именно работа помогает ему сохранять жизненную энергию и поддерживать активность. Когда он погружен в создание музыки или творческие задачи, ощущение усталости практически не возникает.

Зацепин подчеркнул, что иногда настолько увлекается процессом, что может работать без перерыва долгие часы. В такие моменты ему даже приходится специально напоминать себе о необходимости остановиться.

Будильник, который напоминает о перерывах

Композитор рассказал, что для соблюдения режима использует обычный будильник на телефоне. Он помогает не забывать о базовых вещах — например, о времени обеда или короткого отдыха.

По словам музыканта, без таких напоминаний он способен буквально «засидеться» за работой до позднего времени. Вдохновение и желание продолжать творить оказываются сильнее чувства усталости.

Иногда будильник напоминает ему о том, что пора сделать паузу, выпить чаю или просто отвлечься на короткий отдых. Сам Зацепин признается, что без таких сигналов мог бы работать практически бесконечно.

Секрет долголетия: гены и дисциплина

10 марта композитору исполнилось 100 лет. Говоря о своем долголетии, он отметил, что важную роль играют хорошие гены. Однако, по его словам, не менее значимыми остаются дисциплина и забота о здоровье.

Музыкант старается придерживаться стабильного режима сна и не игнорировать отдых. Он отмечает, что усталость может появляться лишь в тех случаях, когда нарушается привычный распорядок дня.

Кроме того, Зацепин ежедневно выполняет комплекс упражнений, который разработал для себя самостоятельно. Эта зарядка помогает поддерживать физическую форму и сохранять тонус.

Юбилей на сцене

Несмотря на солидный возраст, композитор не собирается отказываться от выступлений. Свой юбилей он решил отметить творчески — перед зрителями.

19 марта 2026 года Александр Зацепин планирует выйти на сцену Государственный Кремлёвский дворец, где состоится его праздничное выступление.

Музыка, ставшая частью истории кино

За десятилетия творческой деятельности композитор создал музыку к множеству культовых советских фильмов. Его произведения стали неотъемлемой частью кинематографической классики.

Среди самых известных работ — музыка к фильмам Операция «Ы» и другие приключения Шурика, Кавказская пленница, Бриллиантовая рука, 12 стульев, Иван Васильевич меняет профессию и Не может быть!.

Музыка из этих картин давно стала узнаваемой и продолжает звучать на концертах и в телевизионных эфирах.

Признание заслуг композитора

Творческий вклад Александра Зацепина получил высокую государственную оценку. В 2003 году ему было присвоено звание Народный артист России за выдающиеся достижения и большой вклад в развитие музыкального искусства.

Сегодня композитор остается символом целой эпохи в отечественной музыке и кино. Даже спустя десятилетия его произведения продолжают звучать, а сам он доказывает личным примером, что творческая энергия может оставаться неиссякаемой независимо от возраста.