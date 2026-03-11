Иран пригрозил, что не позволит «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив

Иран сделал резкое заявление, угрожая не пропустить «даже один литр нефти» через стратегически важный Ормузский пролив для США, Израиля и их союзников. Об этом сообщает агентство Associated Press , уточняя, что речь идет о нефти и нефтяных танкерах, принадлежащих странам, которые Тегеран рассматривает как противников, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: соцсети

Угроза превращения танкеров в законные цели

Представитель компании Khatam Al-Anbia, связанной с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявил, что любое судно или танкер с нефтью из США, Израиля или стран их союзников станет законной целью для Ирана. Такой шаг может привести к резкому обострению ситуации на международном уровне, учитывая ключевое значение пролива для мировой торговли нефтью.

Минная угроза в Ормузском проливе

Корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила, что разведывательное сообщество США получило информацию о том, что Иран якобы начал минировать Ормузский пролив. Эксперты отмечают, что за последние годы Тегеран накопил значительный арсенал морских мин. По оценке ветерана Афганистана и продюсера CBS Джима ЛаПорта, у Ирана может быть от двух до шести тысяч мин, готовых к использованию.

Возможности и риски для мировой торговли

Военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что на данный момент нет подтвержденной информации о полном минировании или блокировке пролива. Однако Иран обладает всеми необходимыми ресурсами и техническими возможностями для того, чтобы в кратчайшие сроки закрыть движение судов. Это создает потенциальную угрозу для глобальных поставок нефти и может вызвать резкий рост цен на энергоресурсы на мировом рынке.

Международная напряженность нарастает

Угроза Ирана возникает на фоне уже обострившихся отношений с США и их союзниками в регионе. Ормузский пролив является стратегическим узлом мировой нефтяной торговли, через который проходит около трети экспортируемой нефти из Персидского залива. Любые ограничения движения судов могут иметь глобальные последствия, влияя на экономики стран, зависящих от поставок энергоносителей из региона.