Пользователей Xiaomi призвали срочно обновить прошивку смартфона

Пользователи флагманского смартфона Xiaomi 15 получили срочное уведомление о необходимости обновить устройство. Компания выпустила критически важное обновление, направленное на устранение проблем с самопроизвольными перезагрузками, которые могли серьезно осложнять повседневное использование гаджета. Об этом сообщают авторитетные профильные порталы, включая XiaomiTime, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Xiaomi

Проблемы стабильности, мешающие работе смартфона

С момента выхода Xiaomi 15 в конце октября 2024 года пользователи отмечали непредсказуемое поведение устройства. Смартфон мог самопроизвольно выключаться при выполнении обычных задач или во время зарядки. Эти сбои создавали неудобства, особенно для тех, кто активно использует гаджет в течение дня, а также для людей, полагающихся на высокую производительность камеры и экрана.

Новая прошивка направлена на оптимизацию управления системными ресурсами в HyperOS — операционной системе смартфона. Разработчики исправили внутренние ошибки архитектуры, которые могли провоцировать перезагрузки, улучшив тем самым стабильность и общую надежность работы устройства.

Глобальный старт обновления и рекомендации для пользователей

Распространение свежей версии программного обеспечения началось 7 марта 2026 года и охватывает все регионы, где продается Xiaomi 15. В компании также дали инструкции на случай, если проблема с перезагрузками останется даже после установки обновления. В этом случае рекомендуется очистить системный кэш через Recovery-режим.

Для входа в Recovery необходимо полностью выключить смартфон, затем одновременно удерживать кнопки питания и увеличения громкости до появления логотипа Android на экране. После выполнения этих действий пользователи смогут провести очистку кэша, что, как уверяют специалисты, способствует окончательному устранению системных сбоев.

Xiaomi 15: компактный флагман с топовыми характеристиками

Напомним, что Xiaomi 15 был анонсирован как компактный флагман с 6,36-дюймовым экраном, оснащенный мощным процессором Snapdragon 8 Elite. Смартфон также получил тройную камеру Leica с разрешением 50 мегапикселей, что обеспечивает высокое качество фотографий и видео. Несмотря на все свои достоинства, нестабильная работа программного обеспечения стала одной из главных претензий со стороны ранних пользователей, что и побудило компанию выпустить экстренное обновление.