18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.39
567.99
6.19
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.03.2026, 20:48

Пользователей Xiaomi призвали срочно обновить прошивку смартфона

Новости Мира 0 465

Пользователи флагманского смартфона Xiaomi 15 получили срочное уведомление о необходимости обновить устройство. Компания выпустила критически важное обновление, направленное на устранение проблем с самопроизвольными перезагрузками, которые могли серьезно осложнять повседневное использование гаджета. Об этом сообщают авторитетные профильные порталы, включая XiaomiTime, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Проблемы стабильности, мешающие работе смартфона

С момента выхода Xiaomi 15 в конце октября 2024 года пользователи отмечали непредсказуемое поведение устройства. Смартфон мог самопроизвольно выключаться при выполнении обычных задач или во время зарядки. Эти сбои создавали неудобства, особенно для тех, кто активно использует гаджет в течение дня, а также для людей, полагающихся на высокую производительность камеры и экрана.

Новая прошивка направлена на оптимизацию управления системными ресурсами в HyperOS — операционной системе смартфона. Разработчики исправили внутренние ошибки архитектуры, которые могли провоцировать перезагрузки, улучшив тем самым стабильность и общую надежность работы устройства.

Глобальный старт обновления и рекомендации для пользователей

Распространение свежей версии программного обеспечения началось 7 марта 2026 года и охватывает все регионы, где продается Xiaomi 15. В компании также дали инструкции на случай, если проблема с перезагрузками останется даже после установки обновления. В этом случае рекомендуется очистить системный кэш через Recovery-режим.

Для входа в Recovery необходимо полностью выключить смартфон, затем одновременно удерживать кнопки питания и увеличения громкости до появления логотипа Android на экране. После выполнения этих действий пользователи смогут провести очистку кэша, что, как уверяют специалисты, способствует окончательному устранению системных сбоев.

Xiaomi 15: компактный флагман с топовыми характеристиками

Напомним, что Xiaomi 15 был анонсирован как компактный флагман с 6,36-дюймовым экраном, оснащенный мощным процессором Snapdragon 8 Elite. Смартфон также получил тройную камеру Leica с разрешением 50 мегапикселей, что обеспечивает высокое качество фотографий и видео. Несмотря на все свои достоинства, нестабильная работа программного обеспечения стала одной из главных претензий со стороны ранних пользователей, что и побудило компанию выпустить экстренное обновление.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь