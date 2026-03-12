18+
12.03.2026, 13:04

Анджелина Джоли наняла киллера, чтобы убить себя

Одна из самых известных актрис Голливуда, Анджелина Джоли, в молодые годы пережила крайне сложный эмоциональный период. Задолго до мировой славы и громких ролей она столкнулась с глубокой внутренней депрессией, которая серьезно повлияла на ее состояние и мировоззрение, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

По данным зарубежных изданий, в те годы будущая кинозвезда ощущала сильное психологическое давление и переживала тяжелый личный кризис. Ситуация настолько обострилась, что актриса всерьез задумывалась о том, чтобы уйти из жизни. Позднее она признавалась, что находилась в состоянии глубокой эмоциональной нестабильности и не видела выхода из сложившейся ситуации.

Необычное решение, которое потрясло общественность

В попытке оградить близких людей от сильного потрясения и боли, которые могли бы возникнуть в случае трагедии, Джоли, как утверждают источники, приняла крайне необычное и шокирующее решение. Она якобы рассматривала возможность обратиться к человеку, который должен был выполнить за нее этот роковой шаг.

Однако дальнейшее развитие событий оказалось неожиданным. Человек, к которому она обратилась, не поддержал ее намерения и попытался убедить девушку отказаться от такого решения. По словам источников, разговоры и попытки переубедить будущую актрису продолжались некоторое время.

Пауза, которая изменила ход событий

В итоге стороны пришли к своеобразному компромиссу: решение было отложено. Предполагалось, что через несколько месяцев девушка сможет еще раз обдумать происходящее и оценить ситуацию иначе.

Этот период ожидания, как отмечается, стал переломным моментом. Со временем эмоциональное состояние Джоли постепенно стабилизировалось, и она смогла по-другому взглянуть на свою жизнь и будущее.

Позже актриса признавалась, что пережитый кризис стал для нее важным жизненным уроком и заставил переосмыслить многие вещи.

От личной драмы к мировой славе

В последующие годы карьера Анджелины Джоли стремительно пошла вверх. Она стала одной из самых узнаваемых актрис мирового кино, обладательницей престижных наград и звездой крупных голливудских проектов.

Помимо работы в кино, Джоли активно занимается гуманитарной деятельностью и участвует в международных благотворительных инициативах. Ее общественная работа связана с помощью беженцам, защитой прав человека и поддержкой людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

История, о которой она не раз говорила

Сегодня актриса не скрывает, что в прошлом ей приходилось переживать тяжелые психологические моменты. По ее словам, открытый разговор о сложных переживаниях помогает другим людям понять, что трудности можно преодолеть.

История Джоли нередко приводится как пример того, как даже в самые непростые периоды жизни человек может найти силы изменить свое будущее и начать новый этап.

