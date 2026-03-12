18+
12.03.2026, 14:51

Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам

Новости Мира

Второй Западный окружной военный суд России вынес одно из самых резонансных решений последних лет — пятнадцать из девятнадцати фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" приговорены к пожизненному заключению, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Алексей Никольский

Судебное разбирательство, получившее широкую огласку, завершилось строгими наказаниями для участников нападения, произошедшего почти два года назад. Решение суда было подтверждено с учетом роли каждого обвиняемого и степени их вовлеченности в террористическую деятельность.

Лица, совершившие теракт

Среди осужденных оказались непосредственные исполнители атаки: Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни. Суд постановил, что часть наказания они должны отбывать в тюрьме, а часть — в колонии особого режима, а также наложил штраф в размере 990 тысяч рублей каждому. Помимо них, пожизненные сроки получили Умеджон и Мустаким Солиевы, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов и Джабраил Аушев, чья роль в организации и подготовке теракта также была признана судом доказанной.

Дополнительные наказания для пособников

Не только исполнители понесли наказание: Алишер Касимов, предоставивший террористам жилье, получил 22 года и 10 месяцев лишения свободы, а его квартира в Подмосковье конфискована. Трое граждан — Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы, продавшие боевикам автомобиль, получили почти 20 лет заключения. Кроме того, суд взыскал с фигурантов более 200 миллионов рублей в пользу потерпевших, подчеркивая масштаб причиненного ущерба.

Открытые дела и разыскиваемые лица

Несмотря на масштабное судебное разбирательство, следственные органы продолжают розыск двух организаторов и четырех террористов, причастных к нападению. Их местонахождение остается неизвестным, что делает дело «живым» и актуальным для правоохранительных структур. Продолжается сотрудничество с международными партнерами для их задержания.

Хронология трагедии

Теракт произошел вечером 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. В этот момент здесь должен был проходить концерт культовой группы "Пикник". Внезапная стрельба и последовавший пожар потрясли не только зрителей, но и всю страну. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, которое стало предметом масштабного расследования с участием ФСБ России, прокуратуры и ряда других ведомств.

Последствия для общества

Судебное решение стало сигналом о жесткой реакции государства на терроризм и попытку подорвать общественную безопасность. Пожизненные сроки для большинства фигурантов и строгие наказания для пособников подчеркивают непримиримую позицию властей в отношении террористической угрозы. Кроме того, возмещение материального ущерба и конфискация имущества служат наглядным примером ответственности и экономической компенсации пострадавшим.

