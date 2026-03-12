Найден сигнал, который запускает восстановление зубов у человека

Учёные из Стоматологической больницы Сычуаньского университета сделали прорыв в области регенеративной стоматологии. В новом исследовании был обнаружен молекулярный сигнал, способный запускать восстановление тканей зуба у человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Речь идёт о белке SMAD7, который активирует сигнальный путь Wnt/β-катенин — один из центральных механизмов регенерации. Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of Oral Science (IJOS).

Почему восстановление зубов остаётся сложной задачей

Повреждение пульпы зуба — мягкой ткани, содержащей нервы и сосуды — возникает при травмах или глубоком кариесе. В этих случаях развивается воспаление, часть ткани погибает, и зуб теряет жизнеспособность. Современные методы регенеративной эндодонтии пока не всегда позволяют полностью восстановить живую ткань зуба, что создаёт значительные сложности в стоматологической практике.

Роль стволовых клеток и неожиданный эффект SMAD7

Исследователи сосредоточились на сигнальных путях стволовых клеток пульпы, которые регулируют их деление и превращение в новые клетки зубной ткани. Особое внимание привлёк белок SMAD7, который до недавнего времени считался в основном ингибитором сигнальных процессов в клетках.

Эксперименты показали неожиданную роль этого белка: SMAD7 напрямую взаимодействует с β-катенином в ядре клетки и усиливает работу сигнального пути Wnt/β-катенин. Этот путь активирует гены, отвечающие за деление стволовых клеток и их превращение в клетки, участвующие в восстановлении тканей зуба.

Баланс сигналов внутри клетки

Помимо активации пути Wnt/β-катенин, SMAD7 подавляет сигналы другого клеточного пути — TGF-β, который способен ограничивать активность β-катенина. Благодаря этому β-катенин остаётся доступным в ядре и продолжает стимулировать процессы регенерации. Таким образом, SMAD7 выступает не только как тормоз, но и как активный регулятор восстановления тканей.

Перспективы для стоматологии и регенеративной медицины

Открытие учёных открывает новые возможности для разработки методов лечения повреждений пульпы зуба. Воздействие на взаимодействие SMAD7 и β-катенина может усилить естественную способность зубов к восстановлению. Кроме того, результаты исследования могут оказаться полезными и в других областях регенеративной медицины: сигнальный путь Wnt играет важную роль в восстановлении костной ткани и развитии черепно-лицевых структур, что делает открытие перспективным для более широкого применения.