Собака напала на женщину и откусила ей нос

В Англии женщина потеряла часть носа после того, как собака, с которой она была знакома, внезапно напала на нее. История получила огласку благодаря изданию The Sun и социальной сети Facebook, где пострадавшая, Стефф Литтлфорд, подробно рассказала о пережитом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

фото: facebook

Доверие обернулось травмой

Стефф работала догситтером и присматривала за животным, с которым ранее у нее были хорошие отношения. По словам женщины, нападение стало полной неожиданностью.

«Я либо напугала собаку, либо случайно коснулась болезненного места, о котором мне не сообщили. В итоге меня укусили — большая часть моего носа была фактически оторвана», — вспоминает британка.

Момент, который казался простым уходом за знакомым питомцем, обернулся тяжелой травмой. Женщина отмечает, что даже привычные и некрупные собаки могут вести себя непредсказуемо, а последствия таких укусов бывают крайне серьезными.

Сложная хирургия и долгий путь к восстановлению

Повреждение оказалось настолько значительным, что потребовалась реконструктивная операция. Врачи провели так называемую лобную пластику: для восстановления носа была использована кожа со лба.

Всего Литтлфорд перенесла четыре хирургических вмешательства. Сегодня нос полностью восстановлен, однако на лбу остался заметный шрам, проходящий от брови к линии роста волос — напоминание о происшествии, которое изменило жизнь женщины.

Социальные сети как платформа поддержки

После трагического события Стефф начала делиться своей историей в социальных сетях. Женщина призналась, что была удивлена масштабом проблемы: сотни людей связались с ней, чтобы рассказать о похожих нападениях.

«Многие думают, что кусают только большие собаки. Но это не так. Любая собака может нанести серьезный вред», — отмечает британка, призывая владельцев животных быть внимательными и осторожными.

История Литтлфорд стала наглядным примером того, как даже привычные и «дружелюбные» животные могут представлять угрозу, если нарушается их пространство или чувствительность. Медики и эксперты предупреждают: укусы собак требуют немедленной медицинской помощи, а реконструктивные операции могут быть единственным способом вернуть человеку нормальный внешний вид.