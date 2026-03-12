18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.68
568.23
6.2
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.03.2026, 18:40

Собака напала на женщину и откусила ей нос

Новости Мира 0 377

В Англии женщина потеряла часть носа после того, как собака, с которой она была знакома, внезапно напала на нее. История получила огласку благодаря изданию The Sun и социальной сети Facebook, где пострадавшая, Стефф Литтлфорд, подробно рассказала о пережитом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

фото: facebook
фото: facebook

Доверие обернулось травмой

Стефф работала догситтером и присматривала за животным, с которым ранее у нее были хорошие отношения. По словам женщины, нападение стало полной неожиданностью.

«Я либо напугала собаку, либо случайно коснулась болезненного места, о котором мне не сообщили. В итоге меня укусили — большая часть моего носа была фактически оторвана», — вспоминает британка.

Момент, который казался простым уходом за знакомым питомцем, обернулся тяжелой травмой. Женщина отмечает, что даже привычные и некрупные собаки могут вести себя непредсказуемо, а последствия таких укусов бывают крайне серьезными.

Сложная хирургия и долгий путь к восстановлению

Повреждение оказалось настолько значительным, что потребовалась реконструктивная операция. Врачи провели так называемую лобную пластику: для восстановления носа была использована кожа со лба.

Всего Литтлфорд перенесла четыре хирургических вмешательства. Сегодня нос полностью восстановлен, однако на лбу остался заметный шрам, проходящий от брови к линии роста волос — напоминание о происшествии, которое изменило жизнь женщины.

Социальные сети как платформа поддержки

После трагического события Стефф начала делиться своей историей в социальных сетях. Женщина призналась, что была удивлена масштабом проблемы: сотни людей связались с ней, чтобы рассказать о похожих нападениях.

«Многие думают, что кусают только большие собаки. Но это не так. Любая собака может нанести серьезный вред», — отмечает британка, призывая владельцев животных быть внимательными и осторожными.

История Литтлфорд стала наглядным примером того, как даже привычные и «дружелюбные» животные могут представлять угрозу, если нарушается их пространство или чувствительность. Медики и эксперты предупреждают: укусы собак требуют немедленной медицинской помощи, а реконструктивные операции могут быть единственным способом вернуть человеку нормальный внешний вид.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь