В WhatsApp появилась новая функция

В мессенджере WhatsApp появилась долгожданная функция, которая позволяет родителям полностью контролировать аккаунты детей младшего возраста. Как сообщает GSMArena , новая опция позволяет не просто наблюдать за активностью ребенка, но и напрямую управлять его взаимодействием с сервисом, ограничивая контакты и доступ к различным функциям мессенджера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Контроль родителей становится реальностью

Функция детских профилей позволяет родителям устанавливать строгие рамки для общения: определять, кто может писать ребенку сообщения, звонить или приглашать его в группы. Более того, система уведомляет о попытках отправки сообщений от незнакомых контактов, давая взрослым возможность оценить, стоит ли разрешать такое взаимодействие. Все настройки защищены шестизначным PIN-кодом, который обеспечивает, что никто кроме родителей не сможет изменить правила.

Как активировать детский аккаунт

Новая опция внедряется поэтапно и станет доступна пользователям по всему миру постепенно. Для активации необходимо установить WhatsApp на устройство ребенка, при регистрации выбрать пункт «Создать аккаунт под управлением родителя», указать номер телефона и дату рождения, а затем связать учетную запись ребенка с родительским аккаунтом через QR-код и задать PIN-код. Таким образом, родители получают возможность не просто наблюдать за активностью ребенка, но и контролировать ее на всех уровнях.

WhatsApp выходит на новый уровень безопасности

WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), уже давно используется как инструмент для обмена текстовыми сообщениями, голосовыми и видеозвонками, а также для передачи файлов. С запуском функции детских профилей мессенджер делает значительный шаг в сторону повышения безопасности пользователей младшего возраста и расширяет возможности родительского контроля, чего многие семьи ждали годами.

Теперь родители могут быть спокойны за цифровую безопасность своих детей, а сервис демонстрирует готовность адаптироваться под современные требования к приватности и защите несовершеннолетних в сети.