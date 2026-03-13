77-летнего врача посадили в тюрьму за «лечение» пациентки сексом

В Великобритании 77-летний терапевт Джеральд Пек был признан виновным в сексуальном насилии над своей пациенткой и приговорен к 11 годам лишения свободы. Судебное разбирательство выявило, что мужчина использовал свою профессиональную позицию для оправдания неприемлемых действий, прикрываясь терапевтическими методами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail .

Как «терапия» превратилась в преступление

Женщина обратилась к Джеральду Пеку после того, как увидела рекламное объявление, где он позиционировал себя как «терапевта по частному телу и энергетике». Под предлогом лечения депрессии и снятия физической боли он убеждал пациентку в необходимости так называемого «контакта кожа к коже». Со временем Пек стал настаивать, что интимные прикосновения и сексуальное проникновение — это «единственный способ» облегчить ее состояние.

Следствие установило, что действия Пека выходили далеко за пределы медицинской этики и были направлены исключительно на удовлетворение его собственных сексуальных потребностей. Использование профессиональной позиции для манипуляции и оправдания насилия сыграло ключевую роль в возбуждении уголовного дела.

Роль пострадавшей и расследования

Детектив Джаз Гэннон подчеркнул, что приговор стал возможен благодаря мужеству и решимости женщины. Она не побоялась рассказать о происходящем, что позволило следствию собрать убедительные доказательства против Пека.

«Сила пострадавшей помогла привлечь к ответственности человека, совершившего серьезные сексуальные преступления против своей клиентки, и подчеркнула необходимость строгого соблюдения этических границ между терапевтами и пациентами», — отметил Гэннон.

Следователь также подчеркнул, что готовность женщины публично поделиться своим опытом повысит осведомленность о подобных преступлениях и поможет улучшить механизмы реагирования на сообщения о нарушениях в медицинской сфере.

Последствия для профессионального сообщества

Этот случай вызвал широкий резонанс в профессиональных кругах и среди общественности. Медицинские ассоциации Великобритании призвали к более строгому контролю за терапевтами и усилению этических стандартов. Эксперты отмечают, что подобные преступления подрывают доверие к системе здравоохранения и требуют комплексного подхода к профилактике.

Кроме того, случай Пека стал сигналом для пациентов быть внимательнее при выборе специалистов и не стесняться сообщать о любых подозрительных действиях.