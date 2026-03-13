18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.29
562.92
6.1
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.03.2026, 15:15

77-летнего врача посадили в тюрьму за «лечение» пациентки сексом

Новости Мира 0 1 658

В Великобритании 77-летний терапевт Джеральд Пек был признан виновным в сексуальном насилии над своей пациенткой и приговорен к 11 годам лишения свободы. Судебное разбирательство выявило, что мужчина использовал свою профессиональную позицию для оправдания неприемлемых действий, прикрываясь терапевтическими методами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail.

Фото: Police Department
Фото: Police Department

Как «терапия» превратилась в преступление

Женщина обратилась к Джеральду Пеку после того, как увидела рекламное объявление, где он позиционировал себя как «терапевта по частному телу и энергетике». Под предлогом лечения депрессии и снятия физической боли он убеждал пациентку в необходимости так называемого «контакта кожа к коже». Со временем Пек стал настаивать, что интимные прикосновения и сексуальное проникновение — это «единственный способ» облегчить ее состояние.

Следствие установило, что действия Пека выходили далеко за пределы медицинской этики и были направлены исключительно на удовлетворение его собственных сексуальных потребностей. Использование профессиональной позиции для манипуляции и оправдания насилия сыграло ключевую роль в возбуждении уголовного дела.

Роль пострадавшей и расследования

Детектив Джаз Гэннон подчеркнул, что приговор стал возможен благодаря мужеству и решимости женщины. Она не побоялась рассказать о происходящем, что позволило следствию собрать убедительные доказательства против Пека.

«Сила пострадавшей помогла привлечь к ответственности человека, совершившего серьезные сексуальные преступления против своей клиентки, и подчеркнула необходимость строгого соблюдения этических границ между терапевтами и пациентами», — отметил Гэннон.

Следователь также подчеркнул, что готовность женщины публично поделиться своим опытом повысит осведомленность о подобных преступлениях и поможет улучшить механизмы реагирования на сообщения о нарушениях в медицинской сфере.

Последствия для профессионального сообщества

Этот случай вызвал широкий резонанс в профессиональных кругах и среди общественности. Медицинские ассоциации Великобритании призвали к более строгому контролю за терапевтами и усилению этических стандартов. Эксперты отмечают, что подобные преступления подрывают доверие к системе здравоохранения и требуют комплексного подхода к профилактике.

Кроме того, случай Пека стал сигналом для пациентов быть внимательнее при выборе специалистов и не стесняться сообщать о любых подозрительных действиях.

5
6
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

